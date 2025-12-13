Saint-Gilles : la baignade de nouveau autorisée dans le lagon

Suite à l’interdiction provisoire de la baignade décidée mercredi 10 décembre, la ville de Saint-Paul annonce ce samedi résultats des analyses sont conformes. La baignade et les activités nautiques sont à nouveau autorisées sur le périmètre ravine Trois Bassins à la plage des Brisants. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Ce mardi 9 décembre 2025 au soir, la police municipale avait signalé une suspicion de pollution dans le lagon de Saint-Gilles-les-Bains, sur le secteur allant de la ravine Trois-Bassins à la plage des Brisants, après la découverte de poissons morts ainsi qu’une odeur inhabituelle émanant de la zone.

Dans l’attente des résultats des analyses, et par principe de précaution, la ville de Saint-Paul avait décidé d’interdire temporairement la baignade, les activités nautiques et tout accès à la mer sur l’ensemble du lagon de la zone balnéaire, dans le périmètre concerné.

