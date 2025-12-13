Saint-Benoît : marché des exposants annulé et concerts avancés ce samedi

En raison de conditions météorologiques défavorables, la Ville de Saint-Benoît annonce ce samedi 13 décembre 2025 que le marché des exposants ainsi que les animations prévues ce samedi après-midi, dans le cadre du Marché du terroir et de Noël sur l’esplanade du front de mer, sont annulés. Toutefois, les concerts programmés en soirée sont maintenus, avec des horaires avancés : Ti Kler à 19h00 et Cassiya à 19h30. Des food trucks seront présents afin de permettre aux visiteurs de se restaurer sur le site (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)