"L’Artothèque fait son cirque" lauréat du plan national Artothèques en ruralités

"Le Département est heureux de confirmer que son projet "L’Artothèque fait son cirque", est lauréat du programme Artothèques en ruralités porté par le Centre national des arts plastiques (Cnap). Artothèques en ruralités soutien le développement et le renforcement des artothèques sur l’ensemble du territoire national, en particulier dans les territoires ruraux" écrit le Département de La Réunion dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Au coeur de ce projet innovant de l’Artothèque du Département, une ambition : rapprocher l’art contemporain des territoires ruraux. Conformément à la mission première de ce service, « L’Artothèque fait son cirque » a été conçu pour aller vers les publics qui sont éloignés de son offre culturelle et démocratiser l’accès à l’art contemporain.

L’installation de l’Artothèque à Saint-Pierre a ouvert la voie à un déploiement plus large de ses activités, en direction de l’ensemble des Réunionnais, et sur tout le territoire. Cette proposition en est une des illustrations, puisque ce service culturel unique prend la route vers des destinations de l’ île, parmi les plus emblématiques et aussi parmi les moins accessibles, pour y proposer une découverte de l’art contemporain aux habitants des cirques, aux jeunes et aux moins jeunes, aux bénéficiaires de dispositifs sociaux, aux touristes, aux curistes…

A compter de la mi-2026, l’Artothèque fera donc son cirque à Cilaos, à Salazie et à Mafate, où seront créés 3 relais de l’Artothèque, dans des lieux qui n’ont pas de vocation culturelle mais qui ont accepté cette ouverture sur une autre activité et sur d’autres visiteurs.

Pour faire vivre ce projet et les relais, l’Artothèque animera un réseau de partenaires et proposera une palette de routes, de randonnées et de promenades artistiques, dans les cirques et vers les cirques, que les résidences d’artistes, une offre de proximité pour les prêts d’oeuvres, une médiation culturelle multiforme…viendront enrichir.

Parce que le partage de la culture est depuis longtemps le credo du Département, "L’Artothèque fait son cirque" est appelé à s’installer durablement dans le paysage culturel de La Réunion.

