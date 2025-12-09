Coup d’envoi du 13ème festival d’improvisation théâtrale de La Réunion, le FERIIR

La dernière édition du festival d’improvisation théâtrale , qui se déroulera du mardi 9 au samedi 13 décembre 2025 dans l’ouest de La Réunion. Le FERIIR, c’est le festival d’improvisation organisé chaque année depuis 2012 par la Ligue d’improvisation réunionnaise (LIR). La 13ème édition promet d’être riche en découvertes et en émotions.

Cette année, La Réunion accueille quatre pointures mondiales de la discipline : Mathilde Cribier et Valentine Nogalo (France), Diego Ingold (Espagne) et Mikko Pentillä (Finlande).

Le théâtre d’improvisation est un art aux multiples facettes, souvent drôle mais aussi dramatique.

- Des spectacles ouverts à tous durant le festival d'improvisation -

Ces spectacles ouverts à tous se dérouleront au musée Stella Matutina (Piton-Saint-Leu) pour la soirée d’ouverture le mardi, puis du mercredi au samedi à Léspas culturel Leconte De Lisle et au café culturel La Cerise (Saint-Paul).

Jusqu’à 7 spectacles seront donnés par jour, mêlant créations originales et spectacles improvisés proposés par les invités, et spectacles 100% péï proposés par les adhérentes et adhérents de la LIR, pour un tarif entre 3 et 12 € selon les spectacles.

Du mercredi au samedi soir, la rue Eugène Dayot sera fermée à partir de 18h et se transformera en village des festivaliers, avec possibilité de se restaurer sur place et d’acheter des goodies souvenirs du festival. L’occasion également de venir échanger avec les artistes et bénévoles de la LIR.

Les spectacles s’adressent à un public large, aussi bien adulte qu’enfant à partir de 6 ans.

Le jeune public ne sera pas en reste, avec un spectacle d’improvisation le samedi, faisant se rencontrer des jeunes pousses de l’improvisation du primaire ou du collège.

La description des spectacles et la billetterie sont accessibles sur le site du FERIIR https://feriir.lir.re/.

www.imazpress.com/[email protected]