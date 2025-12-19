Saint-Paul : le Département lance le Gran 20 Désanm à Villèle

Le Département a lancé ce vendredi 19 décembre son "Gran 20 Désanm 2025" au musée de Villèle à Saint-Gilles-les-Hauts. Cette 8ème édition organisée par le Département, est la dernière célébration organisée sur le site du musée, avant la fermeture du lieu, qui s’apprête à vivre une transformation majeure. Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations, était présente pour l'occasion (Photo David Chane/www.imazpress.com)

- Au programme du Gran 20 Désanm -

Expositions

"Aurélie, Betzy et les autres..." de Ann Marie Valencia - Allée du Belvédère

"En attendant le musée, des inédits de l’histoire de l’esclavage" - Étage de l’ancienne maison des maîtres

"En attendant le chantier, le musée déménage" - Jardin

#CestnotreHistoire - Esclavage et abolitions : une histoire de France - Allée de la Chapelle Pointue

La librairie du 20 désanm : "Lé sinié liberté"

12 auteurs seront présents pour échanger avec les visiteurs et assurer des dédicaces.

Lang déléyé si servis kabaré

Une série documentaire sonore en créole sur le culte aux ancêtres à La Réunion

En écoute libre dans l’ancien hôpital des esclaves.



Animations

Villaz Manzé

Héritages culinaires : dégustation de cuisine lontan

Opération cartes postales

"La Réunion fête la liberté avec le monde entier" – en partenariat avec La Poste

Le Mémorial aux esclaves (fleurissement)

Ateliers

• Cerf volant (association Air Trois Air)

• Alambic : distillation de plantes aromatiques/tressage de bambou/prestation bardeautier (Richard Patterson)

• Peinture sur galet (Mandala Art - Nafisah CLAIRE)

• Peinture au café (Les ateliers créoles - Madame Doulouma)

• Colliers de coton (Les ateliers créoles - Madame Doulouma)

• Contes - Bibliothèque départementale

• Généalogie - Institut du Monde Réunionnais

• Visite par les guides péi : parcours esclavages



Programme artistique

"Les chœurs de la liberté"

Chapelle Pointue - 11h

Chorale composée de plus de 90 choristes originaires des micro-régions Ouest, Sud et Est de l’île

"Kabar la kour"

En contrebas de l’ancienne maison des maîtres - 15h

Chants et danses participatifs sous la houlette de l’artiste KafMaron

"La fresque"

Marrone et Marron par Ilfrid Dorval

Diffusion de films

Chapelle Pointue en continu

• « La restauration du chemin de croix de la chapelle Pointue » - un film d’Alexandre Boutié

• « L’esclavage à Bourbon » - un film d’Alexandre Boutié

• « In mizé pou tanto, pou talèr, pou domin » - un film de Design system

• « La porte du retour » - un reportage d’Alexandre Boutié

