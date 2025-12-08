L'Étang-Salé : Eric Lauret revient avec son spectacle "Atan J'esplik"

Et si notre histoire possédait encore des secrets capables de nous faire rire, réfléchir… et nous sentir encore plus Réunionnais ? Avec Atan J'esplik, Eric Lauret nous embarque dans un voyage au cœur de notre mémoire collective, là où les anecdotes oubliées éclairent le présent avec humour, surprise et émotion. Il sera en spectacle ce vendredi à 20 heures au théâtre des Sables à l'Étang-Salé. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Eric Lauret)

Quand M. Y Prétan monte sur scène, les récits fusent : drôles, subtils, malicieusement instructifs. Inspiré de ses chroniques, ce seul-en-scène transgénérationnel nous plonge dans un tourbillon d’histoires où l’on passe du sourire au frisson, de l’étonnement à la fierté.

Eric Lauret, maître du rakontaz zistwar, réveille avec brio des épisodes longtemps restés dans l’ombre. Un akoz par ci, un pokoué par là… Il nous révèle un passé que l’on croyait connaître et qui, soudain, prend vie. Nou lé fier, lé gayar… mé kan nou koné pokoué, lé ankor mié !

Sur scène, c’est donc le personnage qui explore l’histoire de La Réunion à travers une mosaïque d’anecdotes aussi savoureuses que surprenantes. On rit, on apprend, on découvre des figures essentielles mais trop souvent méconnues de notre île.

À la recherche de réponses et de vérités, il fouille la petite et la grande histoire pour nous les transmettre avec humour, émotion et intelligence. Résultat : un spectacle généreux, vivant, profondément attachant, qui touche toutes les générations et nous enrichit autant qu’il nous divertit.

Un moment à partager absolument : chaleureux, drôle, instructif… et 100 % péi.