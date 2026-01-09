Incendie de Crans-Montana : la justice italienne ouvre une enquête

Des procureurs italiens ont ouvert une enquête criminelle relative à l’incendie de Crans-Montana (Suisse) qui a fait 40 morts dont six Italiens la nuit du nouvel an, ont rapporté lundi des médias italiens.

Le bureau du procureur de Rome, qui gère les dossiers impliquant des Italiens à l’étranger, a ouvert cette enquête pour homicide involontaire à la demande du ministère des affaires étrangères, a indiqué l’agence de presse italienne ANSA.

L’incendie du bar Le Constellation, implanté dans la station de ski de Crans Montana, a fait 40 victimes, pour la plupart des adolescents et jeunes adultes, et 116 blessés.

Le drame a été provoqué, selon l’enquête, par des bougies dites "fontaines" entrées en contact avec une mousse isolante anti-bruit posée au plafond du sous-sol.

L’enquête doit notamment se pencher sur la conformité des travaux réalisés par les propriétaires en 2015, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d’extinction ainsi que sur le respect des normes en matière d’incendie, notamment la pose de la mousse qui semble s’être très rapidement embrasée.

Mardi, la commune de Crans-Montana a reconnu qu’aucune inspection sécurité et incendie du bar n’a été effectuée depuis 2019, suscitant la consternation de certaines familles.

La Suisse est appelée vendredi à rendre hommage aux victimes de l’incendie.

Les propriétaires français du bar vont être auditionnés vendredi.

AFP