Trophée des champions: Paris encore, mais l'OM est passé tout près

Mené 2-1 par l'OM à quelques secondes de la fin, le Paris SG est parvenu à égaliser puis à s'imposer aux tirs au but pour ajouter un nouveau titre à son impressionnante collection, le Trophée des champions disputé jeudi au Koweït.

Marseille avait pourtant tout renversé. Menés après l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé (1-0, 14e), les hommes de Roberto De Zerbi avaient égalisé sur un penalty obtenu et transformé par Mason Greenwood (76e, 1-1) avant de prendre l'avantage grâce à un but contre son camp de Pacho (2-1, 87e).Courageux et cohérents face aux insatiables champions d'Europe, les Marseillais n'auraient donc vraiment pas volé ce titre après lequel ils courent toujours, désormais depuis près de 14 ans. Mais dans les derniers instants, ils ont craqué et Paris de son côté n'a jamais renoncé, ce n'est pas le genre de la maison.Après quatre des six minutes de temps additionnel, alors que tout le staff et les remplaçants de l'OM étaient prêts à exulter, tout le PSG s'est en effet rué à l'attaque et Gonçalo Ramos a marqué sur une jolie remise de Bradley Barcola de la tête.Ensuite, la séance de tirs au but, nouvelle spécialité parisienne depuis quelques mois (cinq victoires consécutives), avait des airs d'inéluctable. Lucas Chevalier, protagoniste majeur de ce match, a sorti les frappes de Matt O'Riley et Hamed Traoré, alors que Geronimo Rulli n'a pu que toucher celles de Vitinha et Nuno Mendes.- Dembélé frappe le premier -Et c'est finalement Désiré Doué qui a conclu la partie, offrant au PSG un nouveau titre et au capitaine Marquinhos une nouvelle coupe à soulever, prolongeant au passage l'interminable disette du vieux rival.Le club de la capitale avait raflé six titres en 2025, en voilà un premier en 2026. Quant au Trophée des champions, c'est la 14e fois qu'il finit dans la vaste vitrine parisienne, la 12e lors des 13 dernières éditions.Le dernier trophée en date a donc été glané au Koweït, un choix qui n'avait pas fait que des heureux. Mais même sans les ultras des deux camps, le stade Jaber al-Ahmad était finalement bien rempli, avec plus de 50.000 spectateurs, très majoritairement en faveur du PSG.Et ils ont vu un très bon match de football, car l'OM, vainqueur de la première manche au mois de septembre en championnat, a vraiment donné du fil à retordre aux champions d'Europe parisiens, régulièrement sauvés par Chevalier.Mais c'est le Ballon d'Or Dembélé, acclamé par le public, qui a frappé le premier. Sur le coup, le gardien marseillais Rulli, qui ne traverse pas une période très faste, a mis Facundo Medina dans la difficulté, qui a lui-même donné un ballon compliqué à Igor Paixao. Vitinha en a profité pour intercepter et, sans contrôle, servir Dembélé, qui a conclu en finesse (1-0, 14e).- cruel pour l'OM -Tout au long de la partie, les Marseillais ont ensuite rivalisé avec Marquinhos et ses partenaires, manquant simplement un peu de justesse par moments, comme quand Chevalier, encore, a dû sortir un double arrêt décisif devant Paixao et Benjamin Pavard (60e).Paris a été dangereux, tout de même, comme sur cette jolie frappe de Doué (62e) qui a touché le poteau et, plus généralement, par sa maîtrise technique et du tempo.Mais c'est justement quand l'OM semblait commencer à avoir du mal à se dépêtrer du pressing adverse qu'il a trouvé la faille. A un quart d'heure de la fin, Greenwood a donc été accroché par Chevalier et a transformé lui-même le penalty (1-1). La pression de Pierre-Emerick Aubameyang sur Pacho a ensuite obligé l'Equatorien à tromper son propre gardien (2-1, 87e).On connaît la suite. L'OM y a cru, très fort, sans doute plus fort que jamais lors des 14 dernières années. Mais le PSG est un ogre, impitoyable et jamais rassasié, et il a gagné. Encore.