Réunion Comedy Cast' 6 : les inscriptions au casting Local sont ouverte

Les inscriptions 2026 pour le casting local du Réunion Comedy Fest, sont ouvertes. Peut-être que la révélation comique de l'année se trouvera parmi les participants ? Cette première sélection est ouverte à tous les humoristes confirmés, débutants, ou en herbe. L’important est d’être drôle et d’avoir envie de partager un moment ensemble. Les inscriptions doivent être effectuées avant le 15 janvier 2026 comme l'indique l'organisation.

Certains auront déjà fait quelques sketchs, d’autres auront juste fait rire leur famille. Nous ne mettons aucune barrière !

Préparez un sketch d'environ 7 minutes.

Les inscriptions doivent être effectuées avant le 15 janvier en envoyant un mail à [email protected] ou via ce formulaire.

Le casting aura lieu au Théâtre des Sables (Étang-Salé) le samedi 31 janvier, avec un jury de professionnels qui auront la lourde tache de vous envoyer en finale, si vous faites parti des 8 finalistes.

- Grande finale du Réunion Comedy Fest le vendredi 20 février -

Si vous faites partie des 8 finalistes, vous aurez la chance de participer au Stage Offert par le Festival, du lundi 16 au 20 février, tous les jours de 10h à 17h, accompagnés par des formateurs de renom.

Si tu gagnes la finale :

- tu remporteras une résidence d'artistes d'une semaine, à Léspas Culturel Leconte de Lisle

- Dès le lendemain de la finale, tu participeras au Gala de Clôture avec à tes côtés des artistes nationaux et locaux, au Teat Plein Air.

- Tu auras la chance de faire les premières parties dans la saison, des Humoristes Nationaux, qui viendront hors festival.

- Un accompagnement professionnel tout au long de l'année.

