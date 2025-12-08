[Photos-Vidéo] Stella Matutina : "Les Engagés du Sucre", une histoire réunionnaise en exposition

C’est une œuvre d’intérêt national, selon le ministère de la Culture, qui accorde ce label cette année à l’exposition les Engagés du Sucre, du Musée Stella Matutina. Une reconnaissance pour la qualité scientifique et le caractère innovant de l’installation, mais aussi pour sa capacité à attirer un nouveau public, des jeunes, dans les musées. Les Engagés du Sucre, une histoire réunionnaise, à découvrir jusqu’au 4 avril 2027 à Saint-Leu. (Photos : rb/www.imazpress.com)

Avant de passer la porte, un son nous interpelle. Il est 11 h, derrière nous, c’est la valse des cachalots. Ces camions à remorque qui transportent des chargements de cannes à sucre. Une musique bien connue dans le village. Nous sommes à Stella, entre le quartier des Quatre Robinet et le Portail.

Ici, l’histoire du café, puis celle du sucre, ce sont les habitants et leurs ancêtres qui l’ont écrite. Parmi eux, des engagés venus de nombreux pays.

Cette ambiance, familière aux habitants, ouvre la porte à un voyage dans le temps aux 200 visiteurs qui viennent ici chaque jour. L'exposition temporaire est située au-dessus de la billetterie du Musée Stella Matutina.

Selon Bernard Leveneur, l'un des commissaires de l’exposition : "faire cette exposition à Stella, c’était vraiment le lieu idéal, dans la mesure ou ce lieu a accueilli de nombreux engagés, donc ça faisait écho à l’histoire du quartier et à l’histoire de La Réunion." Écoutez.

Lire aussi - Le Musée Stella Matutina organise une 7ème édition de "Nout’ Léritaz", dédiée à l’exposition "Les engagés du sucre"

- Démocratisation culturelle : innover pour capter l'attention des plus jeunes -

Première étape de la visite : un film court. Ici, pas de panneaux à rallonge, les quelques textes présents sont courts et faciles à lire.

Pour le reste, des photos, et des témoignages vidéos face caméra, des descendants d'engagés qui racontent l'histoire de leurs grands-parents : un écran tactile et 20 portraits à écouter.

Bernard Leveneur décrit le dispositif : "ces 20 personnes, à travers leur parcours, à travers leur histoire familiale, à travers leur histoire personnelle, témoignent justement de cet héritage de l'engagisme dans la société réunionnaise. On a un rapport un peu intime, finalement, à écouter ces voix, à écouter ces enregistrements qui ont été faits spécialement pour l'exposition."

"Michèle Marimoutou et moi-même, nous avons vraiment fait une recherche iconographique extrêmement importante pour apporter un maximum d'images, pour illustrer cette histoire de l'engagisme à La Réunion. Il y a des photographies dans cette exposition qui sont présentées pour la première fois."

Autre aspect innovant, parfois même déconcertant, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour animer des photos anciennes.

Bernard Leveneur ajoute : "alors oui, il y a du texte, mais également des dispositifs qui permettent de réveiller l'esprit, d'attirer l'attention, et de faire en sorte que ça plaise à tous, finalement, à la fois au public de connaisseurs, mais surtout à ceux qu'on veut toucher, c'est-à-dire les jeunes."

- L'engagisme, 5 millions de personnes déplacées dans le monde -

Officiellement, entre 1828 et 1938 plus de 164.000 engagés sont arrivés à La Réunion, ils venaient d’Inde, d’Afrique de l’Est, du Pacifique, de Madagascar, des Comores et aussi de Rodrigues, et font La Réunion d’aujourd’hui.

Après l’esclavage, l’engagisme est à l’origine du second phénomène migratoire de masse qui modèle la société réunionnaise. La Réunion figure parmi les dix territoires ayant reçu le plus d’engagés dans le monde. Ces migrants viennent surtout travailler dans les plantations de cannes à sucre et les sucreries. La moitié d'entre eux resteront vivre à La Réunion.

Contrairement aux esclaves, les engagés sont des personnes juridiquement libres. Ils ont un nom, le droit de transmettre leur bien, le droit de fonder une famille et ils ont la liberté de culte. Un contexte qui permet de transmettre des traditions familiales.

Sur l'île, les premiers "engagés du sucre" arrivent dès 1828, soit 20 ans avant l’abolition de l’esclavage.

En décembre 1848, le bateau Le Mahé de Labourdonnais, en débarquant 500 engagés indiens de Pondichéry et de Karikal marque le début de la plus importante période d’arrivées qui s’achève en 1866.

Lire aussi - [Photos-Vidéos] Une procession au Lazaret de la Grande Chaloupe pour rendre hommage aux travailleurs engagés

- À voir -

Les Engagés du Sucre, à voir jusqu’au 4 avril 2027 à Stella. Du mardi au dimanche de 09h30 à 17h30

Visite incluse dans le prix d’entrée au musée : Plein tarif : 9€ / Tarif réduit : 6€ Ou visite de l’exposition uniquement 5€

ee/www.imazpress.com/[email protected]