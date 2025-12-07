Congé longue maladie : le syndicat indépendant des professionnels de l'éducation attaque le rectorat en justice

Face aux retenues rétroactives imposées aux personnels de l'enseignement en congé longue ou grave maladie, le SAIPER, syndicat indépendant des professionnels de l'éducation, a déposé un référé-suspension devant le Tribunal Administratif pour faire cesser des prélèvements de salaires jugés illégaux et dangereux pour les agents les plus fragiles. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans un communiqué le SAIPER dénonce un traitement injuste du congé longue maladie à La Réunion, celui-ci a été modifié par un décret.

Le syndicat dénonce une rupture du dialogue, une insécurité juridique et une atteinte grave aux droits des personnels de l’Éducation à La Réunion. Sur notre île, 300 personnes sont concernées.

Depuis quelques semaines le calcul des salaires des agents de l’éducation nationale en congé longue maladie a été modifié.

À La Réunion, ce calcul incluait la majoration de traitement Outre-mer, communément appelé l’indice de "vie chère".

- Une perte de 1000 euros mensuel -

Aujourd’hui, cette majoration est assimilée à une prime, hors les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul des salaires versés lors d'un congé longue maladie, seul le salaire de base compte.

Le SAIPER dénonce un changement de calcul qui a des répercussions néfastes sur les 300 salariés impliqués, cette modification se traduit par une perte de 1000 euros sur leur salaire.

Selon Robert Gladys, secrétaire général du syndicat : "le point de crispation, c'est que nous ne voulons pas que notre majoration de traitement soit considérée comme une prime."

"Cette compensation de salaire existe depuis 1950, c’est intégrer dans notre salaire, mais depuis le décret de l’année dernière, le fonctionnement change. Quand ils font ça, quand on passe en arrêt-maladie longue durée, on perd cette part de notre salaire.''

Elle ajoute : "le problème, c’est que nos charges sont basées là-dessus, l'économie du foyer est basée la dessus. Aujourd'hui des collègues doivent rembourser des sommes perçues alors que la majoration était incluse dans le calcul. Certains demande des crédits pour pouvoir le faire."

"C’est pour cela que nous faisons un référé, nous voulons que l’État reconnaisse, qu’on ne peut pas toucher cette partie la de notre salaire" ajoute Gladys.

Dans un communiqué le SAIPER dénonce : '' des ponctions massives, des retenues rétroactives d'indus qui mettent en péril la situation financière et la santé des agents les plus vulnérables de l'Académie, souffrant de pathologies lourdes."

Le syndicat demande au Juge des référés : "d'ordonner la suspension immédiate des retenues sur traitement pour mettre fin à cette situation d'urgence humanitaire et de rétablir la légalité."

