Saint-André : les coupures d'eau nocturnes reprennent dans plusieurs secteurs

Face à une nouvelle baisse du débit de Bras des Lianes, à une consommation soutenue et à des niveaux de réservoirs bas, la Cise Réunion annonce reprendre les coupures nocturnes à partir de ce lundi 8 décembre 2025 à partir de 22h, avec un remise en eau à partir de 5h (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Les secteurs suivant sont concernés :

Milles Roches

Butor

La Cressonnière

Rivière du Mât

Patelin

Ravine Creuse

Centre-Ville

Chemin Lefaguyès

Chemin du Centre

ZAC Fayard

Cambuston

Bois Rouge

Chemin Lagourgue

Avenue des Mascareignes

Et toutes les voies adjacentes

"Ces coupures de nuit pourront être suspendues ou modifiées en fonction du niveau d’eau dans le réservoir et de l’état de la ressource", note la Cise Réunion.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



