Saint-André : les coupures d'eau nocturnes reprennent dans plusieurs secteurs

Face à une nouvelle baisse du débit de Bras des Lianes, à une consommation soutenue et à des niveaux de réservoirs bas, la Cise Réunion annonce reprendre les coupures nocturnes à partir de ce lundi 8 décembre 2025 à partir de 22h, avec un remise en eau à partir de 5h (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)
Les secteurs suivant sont concernés :
Milles Roches
Butor
La Cressonnière
Rivière du Mât
Patelin
Ravine Creuse
Centre-Ville
Chemin Lefaguyès
Chemin du Centre
ZAC Fayard
Cambuston
Bois Rouge
Chemin Lagourgue
Avenue des Mascareignes
Et toutes les voies adjacentes
"Ces coupures de nuit pourront être suspendues ou modifiées en fonction du niveau d’eau dans le réservoir et de l’état de la ressource", note la Cise Réunion.
- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -
Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).
Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.
