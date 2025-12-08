Brésil : huit gravures d’Henri Matisse volées dans une bibliothèque de Sao Paulo

Deux hommes armés ont volé dimanche huit gravures du peintre français Henri Matisse et cinq du peintre brésilien Candido Portinari dans une bibliothèque de la ville brésilienne de Sao Paulo, qui abritait une exposition.

"Ils ont maîtrisé une gardienne et un couple de personnes âgées qui visitaient les lieux", a précisé la police à l’AFP.

"Les deux individus se sont dirigés vers la vitrine en verre où se trouvaient les documents. Ils les ont placés dans un sac en toile et ont fui par la porte principale", a ajouté la police.

La mairie de Sao Paulo a confirmé le vol des gravures à la bibliothèque Mario de Andrade, dans le centre de la plus grande ville du Brésil.

Selon le site d’information g1, les voleurs ont été identifiés par les caméras de surveillance installées sur place et sont recherchés par les autorités.

Les autorités n’ont pas communiqué de détails sur les oeuvres de Matisse (1869-1954) et Portinari (1903-1962) dérobées.

Les gravures étaient présentées dans le cadre d’une exposition "Du livre au musée", organisée en collaboration entre la bibliothèque et le Musée d’art moderne de Sao Paulo (MAM).

- "Très triste" -

Inaugurée en octobre, l’exposition rassemblait des livres rares et des oeuvres des années 1940 et 1950. Elle se terminait ce dimanche.

Dans un communiqué publié en septembre par la mairie au sujet de l’exposition, il était indiqué qu’elle présentait des oeuvres provenant des collections du MAM, sans toutefois préciser lesquelles.

Selon la Folha de S. Paulo, parmi les oeuvres volées figurent des collages de l’album "Jazz" de Matisse, publié en France en 1947 et dont il n’existe que 300 exemplaires dans le monde.

"Leur valeur culturelle et artistique est inestimable", a affirmé le critique d’art et conservateur Tadeu Chiarello, cité par le journal. "Ce vol est très triste."

Les cinq gravures volées de Candido Portinari, l’un des peintres brésiliens les plus célèbres, étaient des illustrations du livre "Menino de Engenho", de 1959, selon la mairie.

En 2007, le tableau de Portinari "Le caféiculteur" avait été dérobé au Musée d’Art de São Paulo (MASP), selon g1.

AFP