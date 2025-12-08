Rappel de boudins blancs à La Réunion : 41 boites de la marque Mak Yuen concernées

Suite aux diverses publications diffusées dans les médias concernant le rappel de boudins blancs à la volaille de la marque Mak Yuen, la marque a souhaité apporter des clarifications essentielles afin de rassurer l'ensemble des clients et partenaires. La quantité concernée est de 41 boites commercialisées dans plusieurs magasins de La Réunion. Les consommateurs ont jusqu'au samedi 13 décembre pour se faire rembourser.

"Nous tenons tout d'abord à souligner que les médias ont eu raison de relayer l'information : il est primordial que le plus grand nombre soit informé dès que des éléments susceptibles de concerner le public émergent. Cette diffusion rapide témoigne de l'importance accordée à la transparence et à la vigilance collective", précise la marque dans un communiqué.

"Cependant, certaines informations communiquées jusqu'à présent sont incomplètes et peuvent prêter à confusion. Cette situation a malheureusement entraîné un climat d'inquiétude que nous comprenons parfaitement" ajoute-t-elle.

- Un seul lot de boudin blanc concerné par le rappel de consommation -

"Nous souhaitons donc rappeler qu'il y a un seul lot de produit de boudin blanc de volaille au piment 350g qui est concerné par ce rappel", indique la marque Mak Yuen.

Il s'agit du lot 25326007 dont la date limite de conservation est au 13 décembre 25.

La quantité concernée est de 41 boites commercialisées dans les magasins suivants : - LECLERC BUTOR - LECLERC PORTAIL - CARREFOUR CITY CHATEL - CARREFOUR MARKET SAINT GILLES - CARREFOUR CITY VAUBON - CARREFOUR CITY MOUFIA - CARREFOUR SAINT PIERRE GRAND LARGE CARREFOUR LE PORT

"Si vous êtes en possession d'une de ces 41 boites, nous vous invitons à la ramener au point de vente afin de vous faire rembourser."

- Des boudins rappelés pour risque de listéria -

Les personnes qui auraient consommé les "produits" mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes.

La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.

Les consommateurs ont jusqu'au samedi 13 décembre pour se faire rembourser.

