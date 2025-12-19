À la une de ce samedi : abolition de l'esclavage, célébration à Villèle, programme du 20 désanm, rétro, sauvons la maternité et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 20 décembre 2025 : - 20 décembre : des traces toujours profondes 177 ans après l'abolition de l'esclavage - Saint-Paul : le Département lance le Gran 20 Désanm à Villèle - 20 désanm : célébrations, défilés, concerts et ateliers aux quatre coins de l'île de La Réunion - La rétro de la semaine : du lithium sous le sapin, médicaments recyclés, réforme des retraites suspendue, motard blessé et réseau routier saturé - Pour sauver sa maternité, une commune du Cher vote une prime pour les futures mamans - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina célèbre le 20 désanm malgré le ciel nuageux (Photo www.imazpress.com)

Ce samedi 20 décembre 2025, La Réunion célèbre les 177 ans de l'abolition de l'esclavage. Une date inscrite dans les manuels d’histoire, mais qui, plus d’un siècle et demi après, continue d'interroger. Si l’abolition de 1848 a mis fin à un système légal de violence, elle n’a pas effacé pour autant ses traces. Et la signification de cette date semble parfois se perdre dans un marketing effréné.

Le Département a lancé ce vendredi 19 décembre son "Gran 20 Désanm 2025" au musée de Villèle à Saint-Gilles-les-Hauts. Cette 8ème édition organisée par le Département, est la dernière célébration organisée sur le site du musée, avant la fermeture du lieu, qui s’apprête à vivre une transformation majeure. Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations, était présente pour l'occasion

Ce samedi 20 décembre 2025, communes et associations de La Réunion célèbrent l'abolition de l'esclavage. À l'occasion de ce jour férié, les événements seront multiples aux quatre coins de l'île. Un moment riche en culture, en mémoire et en partage pour les Réunionnais.es avec diverses activités, concerts ou encore spectacles. Imaz Press vous dévoile le programme.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025 :

• Lundi 15 décembre - Des cadeaux au lithium sous le sapin : jouets, trottinettes, téléphones... attention aux risques d'incendies

• Mardi 16 décembre - Cyclamed : le recyclage des médicaments non utilisés pour éviter la pollution et les risques sanitaires

• Mercredi 17 décembre - L'Assemblée adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale pour 2026, la réforme des retraites suspendue

• Jeudi 18 décembre - Saint-Gilles : un motard grièvement blessé après un accident avec une voiture

• Vendredi 19 décembre - Plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe : le réseau routier de La Réunion saturé

Une prime pour attirer les mamans: la ville de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, a adopté jeudi soir la proposition du maire d'offrir 1.000 euros aux femmes venant accoucher en 2026 dans la maternité de la ville, menacée par un nombre de naissances insuffisant.

Ce samedi 20 décembre 2025, Matante Rosina ouvre son calendrier de l’avent et y découvre des bonbons bananes. Un petit plaisir sucré pour accompagner une journée chargée de sens. Avant de sortir profiter des festivités de le 20 désanm, elle pense à allumer une petite lumière pour rendre hommage à ses ancêtres. Dans sa boule de cristal, le temps se montre un peu plus capricieux. À l’Est, l’humidité s’installe dès le matin, avec un ciel souvent chargé. Au fil des heures, les nuages prennent de la hauteur et donnent quelques averses dans les Hauts de Saint-Paul et de Saint-Pierre. L’après-midi, la pluie s’étend vers l’Ouest, avant de gagner progressivement toute l’île dans la nuit de samedi à dimanche. Pour Matante Rosina, malgré les gouttes, le 20 désanm se célèbre coûte que coûte… é zot kosa zot la prévu zordi ?