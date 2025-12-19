Météo : Matante Rosina célèbre le 20 désanm malgré le ciel nuageux

Ce samedi 20 décembre 2025, Matante Rosina ouvre son calendrier de l’avent et y découvre des bonbons bananes. Un petit plaisir sucré pour accompagner une journée chargée de sens. Avant de sortir profiter des festivités du 20 Désanm, elle pense à allumer une petite lumière pour rendre hommage à ses ancêtres. Dans sa boule de cristal, le temps se montre un peu plus capricieux. À l’Est, l’humidité s’installe dès le matin, avec un ciel souvent chargé. Au fil des heures, les nuages prennent de la hauteur et donnent quelques averses dans les Hauts de Saint-Paul et de Saint-Pierre. L’après-midi, la pluie s’étend vers l’Ouest, avant de gagner progressivement toute l’île dans la nuit de samedi à dimanche. Pour Matante Rosina, malgré les gouttes, le 20 désanm se célèbre coûte que coûte… é zot kosa zot la prévu zordi ? (Photo rb/www.imazpress.com)