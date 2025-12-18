Municipales 2026 au Tampon : présentation du programme

Ce jeudi 18 décembre, plus de 500 personnes ont assisté à un meeting en centre-ville du Tampon à l’occasion de la présentation du programme de la liste “Nout voix, nout l’avenir” conduite par Alexis Chaussalet.

Les 5 priorités du programme ont été dévoilées par des colistières :

- Démocratie : dans les 30 quartiers du Tampon, à partir du bâti municipal existant, création d’1 Kaz de Kartié dotée d’1 conseil de quartier et d’1 budget de quartier.

- Sécurité : doublement de l’effectif de la police municipale.

- Éducation : déploiement d’1 ATSEM par classe en maternelle; création d’une coopérative d’achats pour réduire le coût des effets scolaires en primaire.

- Mobilité : garantir le passage d’1 bus toutes les 15 minutes entre la Plaine des Cafres et le centre-ville du Tampon; déployer un Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) entre Bras de Pontho et Terrain Fleury pour préfigurer la création d’un

transport sur rail à long terme.

- Culture : instauration d’un pass culture dès le plus jeune âge.

Si cinq grandes priorités ont été présentées publiquement, notre programme repose sur dix engagements essentiels et sept grandes thématiques de transformation pour notre ville. Il s’articule autour d’une ambition claire : bâtir une commune plus sociale, solidaire, écologique et juste, où chaque habitant et habitante trouve sa place.

Transparence dans l’action publique, lutte contre les inégalités et le clientélisme, accès à un logement digne, accompagnement des plus vulnérables, transition écologique au service du pouvoir d’achat, soutien renforcé au sport et à la vie associative : autant de leviers concrets que nous souhaitons activer avec et pour les Tamponnaises et Tamponais. Notre démarche se veut participative, responsable et tournée vers l’avenir, afin de répondre aux urgences sociales, climatiques et démocratiques de notre territoire.

Cette présentation s’est tenue dans un contexte local et national marqué par la mobilisation d’agriculteurs du Tampon, qui ont mené ce 18 décembre une action de sensibilisation contre l’accord de libre-échange avec le Mercosur et pour la défense de la production locale, rappelant l’urgence de politiques publiques protégeant nos filières, l’emploi et la souveraineté alimentaire du territoire.

Le candidat tête de liste a ensuite pris la parole pour confirmer ces 5 grandes priorités et rappeler la méthode par laquelle ce programme a été élaboré :

- La création depuis le mois de mai 2024 d’une plateforme de consultation citoyenne ouverte à toutes et tous ;

- La tenue de multiples réunions de quartier avec des ronnkozé (Dassy, Bras de Pontho, Pont d’Yves, Grand Tampon, Coin Tranquille, Piton Ravine Blanche, Trois Mares, La Chatoire, Centre-ville, Champcourt, Bois Court ...) ;

- La rédaction collégiale de ce programme avec l’équipe engagée au sein de la liste “Nout voix nout l’avenir”.

Par ailleurs, d’autres engagements très concrets ont été présentés :

- La suppression des frais de représentations du maire ;

- La baisse des indemnités du maire ;

- La suppression du cumul des rémunérations des élu·e·s dans les structures satellites (SPL, SEM, Syndicat mixte, etc.) ;

- L’organisation de conseils municipaux transparents, décentralisés, retransmis en direct, garantissant des temps de paroles dédiés à l’opposition et aux citoyen·ne·s

- La tenue de référendums locaux sur les grands projets structurants du territoire.

Le programme, dans sa version complète, est disponible sur le site

Le candidat tête de liste a conclu le meeting en livrant un message :

"Si je suis candidat, ce n’est pas pour servir une quelconque ambition personnelle mais parce que je crois profondément dans le projet que nous présentons aux Tamponnaises et aux Tamponnais. Je ne me présente ni comme un sauveur, ni comme un homme providentiel. Je souhaite être le capitaine d’une équipe qui se base sur le talent de chacun de ses joueurs. Notre équipe est prête. Nous sommes prêts ! Nous sommes prêts à diriger Le Tampon et n’oublier personne : nos gramouns qui le réclament, nos jeunes qui en ont besoin, toutes les Tamponnaises et tous les Tamponnais qui l’attendent."