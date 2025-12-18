À la une de ce vendredi : réseau routier saturé, podcast sur le servis kabaré, policiers condamnés, Geekali, GBH conteste et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 19 décembre 2025 : - Plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe : le réseau routier de La Réunion saturé - "Lang déléyé si servis kabaré" : un podcast en créole qui lève le voile sur le culte aux ancêtres - Motard percuté sur l'A4 : deux policiers condamnés à 3 ans de prison avec sursis - Saint-Denis : le Geekali, événement des cultures geek et pop de l’océan Indien, revient pour sa 8ème édition - Groupe Bernard Hayot : le parquet financier ouvre une enquête, le groupe conteste les accusations et dépose plainte en diffamation - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel tranquille aujourd’hui (Photo www.imazpress.com)

Ça sature sur le réseau routier de La Réunion. On observe plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe et une hausse du trafic routier de 3 à 6% entre septembre et novembre 2025. Matins et soirs, les conducteurs se retrouvent coincés dans leur voiture, avec ou sans pluie, avec ou sans accident. Les axes particulièrement concernés : l'entrée ouest et est de Saint-Denis, La Possession, Saint-Paul et Saint-Pierre.

Longtemps marginalisé, parfois diabolisé, le servis kabaré sort de l’ombre, à l'occasion des célébrations de l'abolition de l'esclavage, grâce à un podcast documentaire. "Lang déléyé si servis kabaré", une série sonore en créole réalisée à La Réunion, propose une plongée intime dans ce culte aux ancêtres afro-malgaches, entre mémoire de l’esclavage, transmission et renouveau spirituel. Disponible à partir du 20 décembre 2025 sur toutes les plateformes d’écoute.

Deux policiers ont été reconnus coupables de violence volontaire aggravée et condamnés à trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Créteil jeudi pour avoir volontairement percuté un motard avec leur voiture de service sur l'A4 en région parisienne.

Du 19 au 21 décembre 2025, la Nordev à Saint-Denis sera le théâtre de trois jours de fête. Cette année, le Geekali devient un festival pop culture à part entière, réunissant jeux vidéo, cosplay, arts graphiques, littérature, Kpop, cosplay, musique, innovations et spectacle vivant. Un studio d'enregistrement Lablackboxstudio 974 se déplace au festival avec des invités locaux comme Mr Jeanbonbeurre ou encore Blackpearl.

Le Parquet national financier a ouvert une information judiciaire visant le Groupe Bernard Hayot (GBH), premier acteur de la distribution dans plusieurs territoires ultramarins. L’enquête fait suite aux révélations du quotidien Libération sur des pratiques commerciales jugées anormalement lucratives, notamment dans le secteur automobile, et à plusieurs plaintes déposées ces derniers mois. Le groupe "conteste fermement" les accusations et va "démontrer leur caractère infondé".

Ce vendredi 19 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case de son calendrier de l’avent et tombe sur un pot de gelée de tangor. Ça tombe bien, le temps du jour est plutôt doux. En regardant dans sa boule de cristal, elle voit le vent qui revient doucement du nord-est, sans faire trop de bruit. Il souffle surtout vers la Pointe des Galets, mais rien d’inquiétant. Côté ciel, pas de gros changement : peu de pluie à l’horizon. Juste quelques gouttes possibles en montagne ou tôt le matin sur la côte est. Ailleurs, le soleil s’invite souvent, surtout près du littoral. Une journée tranquille, comme Matante Rosina les aime… avec sa gelée de tangor à portée de main. Vous avez eu quoi dans votre calendrier de l'avent aujourd'hui ?