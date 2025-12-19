Rencontre entre le Mouvement associatif de La Réunion et le préfet

Ce vendredi 12 décembre 2025, Le Mouvement associatif de la Réunion, représenté par son président, Frédéric Salvan accompagné de Daniel Membrives vice-président et Jean- François Beaulieu, personnalité qualifiée, a été reçu par Monsieur Patrice Latron, préfet de la Réunion.

Ce rendez-vous a été organisé à la suite d’un courrier d’interpellation envoyé à Monsieur le préfet, afin de partager les préoccupations du secteur associatif réunionnais et les défis auxquels sont confrontées de nombreuses structures locales.

Au cours de cet échange, le Mouvement Associatif de La Réunion a pu présenter la réalité du terrain, partager les besoins et les attentes des acteurs associatifs, tout en mettant en avant les initiatives et les dynamiques positives qui contribuent au lien social, à la cohésion et au développement du territoire réunionnais.

Pour rappel, le secteur associatif à La Réunion c’est environ 148 000 à 164 000 bénévoles qui œuvrent dans environ 21 000 associations. Avec ses 22 960 salariés, le secteur représente à La Réunion, 11, 7% de l’emploi privé.

Le préfet a, pour sa part, réaffirmé le rôle central que jouent les associations dans le maintien du tissu social, la cohésion locale et le bon fonctionnement de la société réunionnaise. Les discussions ont porté sur les pistes d’amélioration possibles et les leviers d’action à envisager collectivement afin de renforcer l’accompagnement des associations et soutenir leurs missions essentielles. Le Mouvement associatif a en particulier appelé à un travail collectif sur la simplification des démarches administratives des associations, le développement de conférences des financeurs et la mise en place d’un observatoire régional de la vie associative.

Ce rendez-vous constitue une étape importante dans la construction d’un dialogue pérenne et constructif entre les associations et les pouvoirs publics. Il ouvre la voie à des collaborations renforcées et à la mise en place d’actions concertées visant à valoriser et soutenir la vie associative sur l’ensemble du territoire réunionnais.