La forte tempête tropicale Grant à 3.440 km à l'est de La Réunion, s'intensifie progressivement

Ce dimanche 28 décembre 2025, la forte tempête tropicale Grant se trouve à 3.440 km à l'est de La Réunion. Le météore se déplace à une vitesse de 13km/h vers l'ouest. Bien que de petite taille, la forte tempête tropicale s'intensifie progressivement. Elle devrait atteindre le stade de cyclone tropical dans les prochaines 24 heures.

Au cours des cinq prochains jours, Grant devrait se déplacer vers l'ouest-sud-ouest mais il devrait se situer encore à bonne distance (plus de 500km au nord-est de Rodrigues) des terres habitées, le 1er janvier prochain, précise Météo France.

Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte. Au delà des cinq prochains jours, ce système pourrait éventuellement s'approcher des Mascareignes. Toutefois, il est encore bien trop tôt pour estimer une éventuelle influence de ce système sur la Réunion au vu des nombreuses incertitudes (trajectoire, intensité, taille du phénomène).

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

- La forte tempête tropicale Grant à 3.440 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 110 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 155 km/h.

Pression estimée au centre: 986 hPa.

Position le 28 décembre à 04 heures locales: 12.1 Sud / 86.8 est.

Distance des côtes réunionnaises: 3440 km au secteur: est

Distance de Mayotte: 4520 km au secteur: est

Déplacement: ouest, à 13 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 29/12 à 04h locales, par 13.3 Sud / 82.6 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 30/12 à 04h locales, par 14.0 Sud / 77.9 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 31/12 à 04h locales, par 14.7 Sud / 73.5 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 01/01 à 04h locales, par 15.5 Sud / 70.3 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 02/01 à 04h locales, par 15.1 Sud / 67.3 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 a été dévoilée par Météo France.

