Saint-Paul : incident technique sur l'ouvrage d'art de Trou d'eau, la route reste fermée

Sur la RN1A à Saint Paul, en raison d’un incident technique survenu la nuit dernière pendant les travaux de réfection de joints de chaussée et de renouvellement de la couche de roulement, l'ouvrage d'art de Trou d'Eau n’a pu être rouvert à la circulation ce matin. L’ouvrage reste donc fermé jusqu’à nouvel ordre, avec une déviation par les bretelles de l’échangeur de la Saline (Trou d’Eau) (Photo : rb/www.imazpress.com)