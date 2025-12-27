La forte tempête tropicale Grant à 3.705 kilomètres de La Réunion

Désormais dans la zone de responsabilité de Météo France Réunion, la forte tempête tropicale Grant se trouve à 3.705 kilomètres à l'est de La Réunion. Le système se déplace vers l'ouest à une vitesse de 13 km/h. La forte tempête tropicale devrait atteindre le stade de cyclone tropical d'ici le début de semaine prochaine. Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion (Photo : mtotec)

La forte tempête tropicale Grant est un système de petite taille qui devrait atteindre le stade de cyclone tropical d'ici le début de semaine prochaine.

Au cours des prochains jours, Grant "devrait se déplacer vers l'ouest-sud-ouest mais il devrait se situer encore à bonne distance (plus de 500km au nord-est de Rodrigues) des îles du bassin, le 1er janvier prochain", précise Météo France.

Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte. Au-delà, ce système pourrait éventuellement s'approcher des Mascareignes.

Toutefois, il est encore trop tôt pour estimer une éventuelle influence de ce système sur La Réunion au vu des nombreuses incertitudes (trajectoire, intensité, taille du phénomène).

- La forte tempête tropicale Grant à 3.705 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 100 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 150 km/h.

Pression estimée au centre: 986 hPa.

Position le 27 décembre à 10 heures locales: 11.9 Sud / 89.3 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 3705 km au secteur: est

Distance de Mayotte: 4790 km au secteur: est

Déplacement: ouest, à 13 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 28/12 à 10h locales, par 12.7 Sud / 85.5 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 29/12 à 10h locales, par 13.6 Sud / 81.2 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 30/12 à 10h locales, par 14.2 Sud / 76.8 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 31/12 à 10h locales, par 14.8 Sud / 72.3 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 01/01 à 10h locales, par 15.4 Sud / 69.4 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 a été dévoilée par Météo France.

