Chance ou malchance ? Trois vendredis 13 cette année, et cela n'est pas dû au hasard

Jour de chance ou jour de malheur pour vous ? En 2026, cette année comptera trois vendredis 13, contre un seul en 2025 et un seul en 2027. Le premier tombe ce vendredi 13 février 2026. Hasard du calendrier ? Pas du tout. Un jour qui oscille entre chance pour certains ou malchance pour d'autres (Photo : sly/www.imazpress.com)

Il y a entre 1 et 3 vendredis 13 par an. Pas un de plus et pas un de moins. Mieux : il y a trois vendredis 13 par an si le premier jour de l'année est un jeudi (pour une année non-bissextile) ou un dimanche (pour une année bissextile).

Les trois vendredis 13 de cette année tombent donc ce vendredi 13 février, le vendredi 13 mars et le vendredi 13 novembre.

- La crainte du chiffre 13 -

Cette journée risque d'être bien compliquée pour ceux qui souffrent de la paraskevidékatriaphobie, paralysés par le vendredi 13, angoissés à l'idée de croiser un chat noir ou de passer sous une échelle ce jour-là.

Un conseil, ne prenez pas votre RTT et rendez-vous au travail comme un jour normal. Tout pourrait très bien se passer.

Selon une étude néerlandaise du Dutch Centre for Insurance Statistics, les gens se montreraient plus prudents les vendredis 13, ce qui se traduirait par moins d'accidents, de feux et de cambriolages. N'ayez donc crainte.

Bref, essayez de vous dire que ce jour est un jour comme un autre et que rien de grave ne peut vous arriver.

- Vous pourriez avoir de la chance en ce vendredi 13 -

Pour de nombreuses personnes, les vendredis 13 sont des jours de chance et leurs porte-bonheurs seront là pour multiplier la bonne fortune, tels le trèfle à quatre feuilles ou encore le fer à cheval.

Cette légende pourrait prendre racine dans le fait qu’un fer à cheval égaré, à l’époque, était revendu au forgeron et permettait ainsi de récupérer quelques pièces.

Attention toutefois, pour ne pas que "la chance ne tombe", le fer à cheval doit être accroché ou posé vers le haut.

Superstitieux ou non, la Française des Jeux propose un Super Loto avec au minimum 13 millions d’euros à gagner et 50 codes gagnants à 20.000 euros tirés au sort ce vendredi.

- D’où vient la crainte du 13 ? -

Ce "jour de malheur" (bien qu’il puisse être tout à fait heureux) titrerait ses origines de la chrétienté.

Dans la Bible, lors de la Cène (le dernier repas du Christ) treize personnes sont attablées, au nombre desquelles, Judas, l’apôtre qui va trahir Jésus, et provoquer sa mort et sa crucifixion… un vendredi.

Dans l'Antiquité également, Grecs et Romains vénéraient le chiffre 12. Douze est un chiffre parfait : 12 comme 12 dieux, 12 travaux d'Hercules, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures le jour et 12 heures la nuit. En revanche, ils ont le chiffre 13 en horreur.

Une autre théorie fait démarrer la superstition du vendredi 13 au Moyen-Âge et au jour funeste de l’arrestation de Jacques de Molay, un grand maître des Templiers, le vendredi 13 octobre 1307, qui aurait provoqué la chute de l’ordre et des plus grands financiers d’Europe. Ce jour-là, des dizaines de templiers ont été torturés et d’autres brûlés vifs, sur l’ordre du roi de France, Philippe le Bel.

Aux États-Unis et en Angleterre, c'est le jour des pendus, c'est-à-dire des exécutions publiques, tandis qu'au Moyen-âge, la nuit du vendredi était celle des sorcières.

L’imaginaire collectif aussi joue un rôle, notamment les films d’horreur qui se basent sur cette croyance.

