Les jeux de hasard ne connaissent pas la crise et continuent de vendre du rêve

Le coût de la vie ne cesse d'augmenter mais le secteur des jeux d'argent ne connaît pas la crise. S'il reste quelques euros dans le portemonnaie à la fin des courses, c'est dans les tickets de loto et autres jeu à gratter que de beaucoup de Réunionnais les dépenseront. À l'unanimité des personnes interrogées, c'est l'espoir d'une vie meilleure qui les pousse à jouer… parfois sans modération (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les Réunionnais friands de jeux de hasard, n'hésitent pas à débourser quelques euros de plus dans les jeux, avec l'espoir à la fin de faire partie des gagnants.

Karim vient au moins une fois par semaine au bureau de tabac de Sainte-Marie. Pour lui, ce n'est pas une addiction mais le rêve de sortir de la crise. "Quand on voit tous les gagnants qu'il y a eu à La Réunion, je me dis pourquoi pas moi. Moi aussi j'ai le droit de gagner", confie-t-il avec l'immense espoir d'un jour tirer le gros lot.

Un petit voyage, une nouvelle voiture… ou simplement de l'argent de côté. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il empochait une grosse somme. "Moi si je gagnais c'est sûr je mettrais sur mon compte et j'offrirais une superbe maison à ma famille", témoigne Louis, joueur occasionnel. S'il ne joue pas chaque semaine, il avoue "gratter" le papier au moins une fois par mois.

Un espoir, un rêve, une envie, qu'ils touchent du doigt grâce à des chiffres portes bonheurs ou d'une simple pièce griffonnée sur un papier.

- "les Réunionnais ont ce besoin de rêver" -

Dans le bureau de tabac de la Maison de la presse, cet engouement pour les jeux de grattage et les jeux d'argent se constate très bien. "Oui on a une hausse", note Jessica Blanchard, employée de ce commerce situé au Barachois à Saint-Denis.

"Une hausse souvent des gros gains ou alors les jours d'après", ajoute-t-elle.

Parmi les jeux qui fonctionnent le mieux, "ceux à 5 et à 10 euros", dit-elle, tels que le Cash, le Jackpot. "Ce sont les jeux où la côte du moment est la plus élevée", précise Jessica Blanchard.

"Les récents gains des joueurs sur l'île font que les Réunionnais ont ce besoin de rêver."

Toujours à Saint-Denis, on le dit, "les jeux d'argent ne connaissent pas la crise". "Cela devient de plus en plus difficile pour les gens du coup ils tentent", note l'employé d'un bureau PMU qui n'a pas souhaité que son nom apparaisse.

Il ajoute, "comme on dit aux clients, il n'y a pas besoin de jouer gros pour gagner. C'est le hasard. Si c'est pour vous c'est pour vous et si ce n'est pas pour vous c'est comme ça", dit-il. Et même si les joueurs gagent 20 ou 100 euros, "cela fait toujours du bien au portefeuille", poursuit-il.

- L'inflation n'arrête pas le jeu -

Les difficultés "budgétaires des Français auraient plutôt tendance à les inciter à jouer davantage", d'après l'Autorité nationale des Jeux (ANJ).

Selon l'Autorité nationale des jeux (ANJ), 18% des joueurs affirment avoir rogné sur certaines autres dépenses pour pouvoir continuer à jouer, en particulier les joueurs de casino et de poker en ligne.

49 % des joueurs indiquent même avoir maintenu ou augmenté leur budget de jeux d’argent.

L’espoir de gagner de l’argent constitue la raison la plus citée par les joueurs qui ont maintenu ou augmenté leur budget jeux, devant l’habitude.

Pour près de 3 joueurs sur 4, jouer est synonyme d’un potentiel complément de revenus pour soutenir leur pouvoir d’achat, quand 61% pensent pouvoir changer leur vie grâce au jeu.

Toutefois, près d’un joueur sur deux déclare avoir connu des difficultés financières au cours des derniers mois.

De plus, "les tarifs de vente de tickets de la Français des Jeux (FDJ) n’ont pas augmenté malgré le contexte inflationniste : c’est donc aussi l’un des rares produits épargnés par la hausse des prix et sur lequel les Français gardent des repères d’achat. D’où un maintien de la consommation", précise la FDJ.

Des jeux pour lesquels, il est conseillé "d'aller toujours avec modération".

- Jouer... mais avec modération -

Car jouer c'est bien… mais attention à ne pas devenir dépendant. "Les jeux à gratter sont des jeux qui peuvent s'avérer particulièrement addictifs dans la mesure où le résultat est presque instantané… le temps de gratter", indique le Docteur David Mété, chef du service addictologie du CHU Nord et Sud.

"Leur prix bas à l'unité facilite la répétition. Et au final, des sommes importantes peuvent être ainsi dépensées."

Des jeux attirent tout particulièrement les jeunes : 1 sur 3 des 15 à 17 ans ayant déjà joué à ces jeux, alors qu'on le rappelle, les jeux d'argents sont interdits aux mineurs.

Comment contrôler cela et éviter que cela ne tombe dans l'addiction ? "Il est important de rester dans un usage de loisir. Il est important de se fixer un budget à ne pas dépasser qui ne mette pas en difficulté le budget personnel ou familial. Il est fondamental que l'interdiction d'accès à ces jeux aux mineurs soit appliquée", indique le Docteur David Mété.

"La pratique de ces jeux est souvent associée à d'autres comportements addictifs : tabac, alcool", poursuit-il.

Sans son service d'addictologie d'ailleurs, le chef du service addictologie le confirme "nous rencontrons des personnes en difficulté avec ce type de pratique de jeux".

"L'accessibilité des jeux en ligne facilite la pratique des jeux d'argent. Malheureusement, il n'est pas possible de se faire interdire de jeux pour ces jeux de grattage contrairement aux casinos et aux jeux en ligne."

À la question. : pensez-vous qu'en terme de sensibilisation, tout est fait ? Il nous répond : "la puissance des opérateurs de jeux est considérable avec un marketing très offensif, très persuasif et très efficace.

Les publicités soulignent de manière provocante qu'ils ne sont pas faits pour les mineurs (en les assimilant à des petits singes comme récemment), majorant l'envie d'accéder à ces jeux. Il faudrait également mettre en place une possibilité de se faire interdire volontairement de jeux, une mesure à l'efficacité établie".



Dans tous les cas, il est peu probable de faire fortune avec un jeu de grattage. D’où l’importance de rester mesuré pour garder le plaisir de jouer... sans se ruiner.

Vous rencontrez des difficultés avec le jeu et vous souhaitez arrêter le jeu ? Vous avez la possibilité de vous protéger en demandant votre interdiction volontaire de jeux auprès des services de l'ANJ.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com