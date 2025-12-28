Saint-Philippe : deux pêcheurs en difficulté secourus en mer

Ce dimanche 28 décembre 2025, deux pêcheurs ont été secourus en mer au large de Saint-Philippe, après le naufrage de leur embarcation selon nos confrères de Réunion La 1ère. Ils ont été hélitreuillés par les équipes de la Section aérienne de gendarmerie (SAG), confirme-t-on à Imaz Press (Photo : sly/www.imazpress.com)

D'après les informations, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), a été alerté tôt ce matin que deux pêcheurs se trouvaient en difficulté.

Selon nos confrères, se sont les hommes eux-mêmes qui ont pu alerter les secours et se réfugier sur un canot de sauvetage.

Ont été déployées sur place, la brigade nautique côtière, la Section aérienne de gendarmerie (SAG) et la SNSM, est-il précisé à Imaz Press. Déposés sur terre, ils ont été pris en charge par les secours.

Le Cross rappelle le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

