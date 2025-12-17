Huguette Bello alerte sur les conséquences qu’auraient l’amendement de Stéphane Fouassin pour la filière "rhum"

Dans un courrier adressé à Roland Lescure, Ministre de l'Économie et des Finances, la Présidente de Région, Huguette Bello, alerte sur les conséquences majeures qu’auraient pour la filière "rhum" de La Réunion l’amendement déposé par le Sénateur Stéphane Fouassin, s’il était adopté. (Photo Photo RB imazpress)

Cet amendement instaurerait une nouvelle taxation, au profit du Département, qui pourrait atteindre 1615,72 euros par hectolitre d’alcool pur, soit une hausse de 1.200% par rapport à la fiscalité actuellement appliquée et une surtaxe potentielle de près de 8 euros par bouteille d’un litre.

Sous couvert, louable, de lutte contre l’alcoolisme, il laisse intacte la question des autres alcools importés (whisky, vins, bières...) qui sont pourtant de loin les plus consommés par les Réunionnais.

Cette hausse de la fiscalité, décidée sans aucune concertation avec les acteurs de la filière, fragiliserait fortement des entreprises réunionnaises qui créent des emplois (1.200 emplois directs à ce jour) et valorisent un savoir-faire reconnu à l’international, sans aucun bénéfice sanitaire démontré.

L’augmentation inévitable du prix du rhum produit localement entraînerait, à La Réunion, des pertes de parts de marché au profit des alcools importés et aurait également des répercussions sur la capacité de la filière à exporter ses produits, notamment dans l’Hexagone.

Enfin, l’adoption de cet amendement impacterait l’ensemble de la filière canne-sucre- rhum-énergie déjà fragilisée par plusieurs mauvaises campagnes successives.

La présidente de Région Huguette Bello appelle solennellement le Ministre de l'Économie et des Finances à ne pas retenir cet amendement au titre du Projet de Loi de Finances 2026.