Réaction suite au décès de Jean-Claude Tréport, ancien dirigeant du syndicat

Jean-Claude Tréport, ancien adjoint de Roland Robert à la mairie de la Possession est décédé. Il était aussi un des présidents de l’US Possession et père de Jean-Max Tréport, entraîneur de l’AS Jeanne d’Arc. Dans un communiqué la CGTR salue l'engagement de l'ancien dirigeant de l'organisation syndicale, "un militant infatigable". Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la CGTR. (Photo : rb/www.imazpress.com)

La Confédération Générale des Travailleurs Réunionnais, CGTR, rend hommage, avec une profonde émotion, à Jean-Claude Tréport, l’un de ses dirigeants, dont l’engagement, le dévouement et la constance ont

durablement marqué notre organisation.

Militant infatigable, dirigeant respecté du secteur du BTP et homme de conviction, Jean-Claude Tréport a consacré une grande partie de sa vie à la défense des travailleurs, à la justice sociale et aux valeurs fondamentales qui fondent l’action de la CGTR. Son sens aigu du devoir, sa rigueur et sa fidélité au combat syndical resteront gravés dans notre mémoire collective.

- Un mentor -

À titre personnel, j’ai eu l’honneur de militer à ses côtés. Son expérience, ses conseils avisés et son exemplarité ont largement contribué à forger mon parcours syndical. Il fut, pour moi comme pour de nombreux camarades, un repère, un guide et une source d’inspiration constante.

La CGTR s’incline avec respect devant le parcours exemplaire de Jean- Claude Tréport et l’héritage militant qu’il laisse derrière lui. Elle adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des militantes et militants profondément affectés par cette disparition.