Pour faire gagner Sainte-Suzanne, le PCR active son comité électoral

À l’issue de sa réunion, la section du Parti Communiste Réunionnais de Sainte-Suzanne s’est officiellement transformé en comité électoral en vue des élections municipales de mars 2026. Ce comité électoral est placé sous la direction de Maurice Gironcel. (Photo sly/www.imazpress.com)

Cette décision, prise collectivement et dans le respect des règles et des valeurs du Parti, marque l’entrée résolue de la section pour les municipales des 15 et 22 Mars 2026.

Cette réunion s’est tenue en présence de Frédéric Maillot, soutenu par le PCR et le PLR avec qui les échanges ont permis de partager les orientations politiques et les objectifs de la campagne à venir dans une logique de rassemblement, de cohérence et de responsabilité politique.

L’annonce publique de la candidature de Frédéric Maillot, intervenue ce jour à la mi-journée, s’inscrit dans l’objectif que Sainte-Suzanne reste une ville progressiste, communiste et dans la continuité de la politique progressiste menée à Sainte-Suzanne depuis 1980.

Cette annonce vient ainsi confirmer la décision exprimée lors de la rencontre militante du lundi 15 décembre 2025, organisée en présence d’une délégation de près de 450 camarades, représentant les 1 012 adhérentes et adhérents de la section PCR de Sainte-Suzanne.

Les militantes et militants communistes de Sainte-Suzanne sont plus que jamais mobilisés pour construire une majorité municipale, stable, solide et tournée vers l’avenir.

Sur la base de leur présence dans les quartiers, de leur engagement constant dans les luttes sociales et de leur fidélité aux valeurs de progrès, de justice sociale et de solidarité, ils entrent pleinement en campagne pour faire gagner la population et Sainte-Suzanne.

Le combat continue !