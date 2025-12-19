Une présidente de Région en service commandé des Barons du rhum

La tribune de la présidente de Région est une navrante suite de contre-vérités, manifestement rédigée sous la dictée de nos industriels rhumiers péï. Elle méconnaît les notions les plus élémentaires de santé publique (Photo : sly/www.imazpress.com)

La fiscalité actuelle sur les rhums et leurs dérivés, c’est un niveau dérisoire de 38,11 € l’hectolitre d’alcool pur contre 1 899,52€ pour l’Hexagone, soit tout de même près de 50 fois moins !Sachant que l’organisation mondiale de la santé (OMS) nous précise que la fiscalité sur l’alcool est le meilleur outil de lutte contre l’alcoolisme ; l’adoption de l’amendement du Dr Stéphane Fouassin permettrait, en utilisant une projection des études internationales, de sauver près de 50 vies par an.

N’en déplaise à madame Bello, on consomme deux fois plus d’alcools forts ici et ces alcools forts sont majoritairement des produits locaux issus de la canne, vendus à bas prix grâce à une fiscalité complaisante et très largement diffusés grâce à un extraordinaire réseau de distribution. Ce n’est pas une chance d’avoir la dose d’alcool la moins chère de France pour La Réunion avec les autres DROM : c’est une inégalité majeure de santé publique. 10 % de la population consomme près de 70 % de l'alcool vendu, les personnes en difficulté avec l'alcool consomment majoritairement ces alcools locaux bas de gamme, bon marché, dérivés de la canne. Économiquement la filière rhums, c’est officiellement 200 emplois directs dans les distilleries et non 1200 comme prétendu par les « brillants » communicants rhumiers de la Région (source : Agreste. La Réunion. Filière Canne - Sucre - Rhum - Énergie. Février 2023).

L’inégalité de santé, c’est pourtant ce que souhaite défendre la présidente de région au détriment de la population réunionnaise, au bénéfice des alcooliers qui étalent leurs publicités à longueur d’année pour nous faire boire, malgré leurs conséquences dévastatrices.

Même si l’on sait que la santé n’est pas de la compétence de la Région, on peut se désoler de l’absence de référent médical audible dans l’entourage de la présidente de la pyramide inversée. Préalablement la Région avait déjà financé la filière à coup de centaines de milliers d’euros, sans exiger aucune contrepartie sanitaire.

Madame Bello ne peut ignorer que près de 80 % des cas de violence conjugales et intra-familiales ont lieu sur fond d’alcool et que ces alcools sont le plus souvent ces spiritueux locaux bas de gamme vendus à très bas prix grâce à cette fiscalité de complaisance. La consommation de ces alcools forts, en permettant des alcoolisations rapides, favorise le déchaînement des violences. La sénatrice Evelyne Corbière, venu en renfort dans le débat, via un copié-coller du communiqué de la Région, semble avoir elle aussi tout oublié de son passé à l’UFR.

Madame Bello ne peut ignorer que La Réunion s’illustre par la première place nationale en matière de mortalité liée à l’alcool et que l’alcoolisme y est déclaré priorité de santé publique, elle ne peut pas méconnaître la réalité si difficile des troubles de l’alcoolisation fœtale.

Madame Bello, depuis que vous êtes présidente de région, nous vous avons à de multiples reprises invitée à rencontrer les personnes que nous soignons, victimes de l’alcoolisation systémique en vigueur à La Réunion depuis si longtemps. Alors que vous allez participer aux évènements festifs de vos amis rhumiers, bras dessus bras dessous, vous n’avez jamais daigné venir à la rencontre des femmes et des hommes qui payent de leur vie, le tribut rendu à cet abject système. Vous devriez écouter ce qu’ils ont à vous dire.

Chère Huguette Bello, mais où sont passés vos engagements et vos combats d’antan ? Vous ne pouvez sacrifier la santé de notre population pour satisfaire les intérêts financiers de vos amis du lobby alcoolier. L’économie ne devrait jamais passer avant la santé publique.

Nou lé pas plis, nous lé pas moin, respekt à nous.

Dr David MÉTÉ - Président de la Fédération Régionale d'Addictologie de La Réunion (FRAR).