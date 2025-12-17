Lettre ouverte aux Sainte-Suzannois

Réunionnaises, Réunionnais, Sainte-Suzannoises, Sainte-Suzannois, je m’adresse à vous avec simplicité et responsabilité, non pour dérouler un programme, mais pour expliquer mon parcours et le sens de mon engagement.

Je suis Marc Soubaya, originaire de Sainte-Suzanne, fils d’agriculteur et père de quatre enfants. J’ai grandi dans une famille où le travail, la transmission et le respect de la parole donnée n’étaient pas des principes abstraits, mais des réalités du quotidien.

À 17 ans, j’ai quitté La Réunion pour poursuivre des études dans le domaine du bois et de l’aménagement, à Vichy–Cusset, puis à l’École Boulle en dessin technique. J’ai passé près de trente années en métropole. Ces années m’ont permis d’apprendre, d’observer, de travailler, de servir et de comprendre le fonctionnement des collectivités, des entreprises et des institutions. J’ai effectué mon service militaire au sein du contingent 1989–1990, en Allemagne, à Trèves, dans la 1re division blindée, régiment du train. Cette expérience m’a profondément marqué. Elle m’a appris la discipline, le sens du collectif et l’engagement.

De retour à la vie civile, je me suis engagé dans la vie associative pendant près de dix ans, puis dans la vie politique en Seine-et-Marne, comme conseiller municipal et premier adjoint au maire. J’ai également exercé comme chef d’entreprise dans le second œuvre, maître artisan, et jury à la Chambre des Métiers.

Mon retour à La Réunion s’est fait avec la volonté de mettre cette expérience au service de mon territoire. J’ai travaillé plus de quatre ans dans le secteur du traitement des déchets, en tant que responsable d’exploitation et de production.

C’est ce parcours qui m’a conduit à accepter la présidence de l’Union pour la Réunion de Demain. L’URD est un mouvement citoyen fondé sur des valeurs simples : solidarité, inclusion, développement durable, résilience et coopération régionale.

L’URD ne vient pas imposer. Elle vient proposer, écouter et construire. Avec des femmes et des hommes ancrés dans leur territoire.



Aujourd’hui, l’URD franchit une étape importante à Sainte-Suzanne. Dans un contexte de transition municipale, nous présentons notre premier candidat : Eddie Richard, enfant des Camps des Évis. Homme de terrain, engagé et reconnu, il incarne une volonté sincère de servir sa commune.

En tant que président de l’URD, je lui apporte un soutien total et sans condition. Ce soutien repose sur une confiance humaine et une convergence de valeurs. La Réunion a besoin de responsables ancrés dans le réel, capables de rassembler et d’agir avec cohérence.

C’est dans cet esprit que je poursuis mon engagement, aux côtés d’Eddie Richard et de toutes celles et ceux qui souhaitent dès aujourd’hui, bâtir, ensemble, La Réunion de demain.

Avec respect et détermination,

Marc SOUBAYA

Président de l’Union pour la Réunion de Demain (URD)