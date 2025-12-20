Akout roulèr nout’ zarboutan !

Akout, Roulèr la bat… Akout Kayam la soné Akout Bob la vibré… (Photo rb/www.imazpress.com)
Sak son té in cri, in pa, in souf …
In tambour y cri : “Nou lé lib !”
1811, Sin-Lé
200 zonm ek fanm la lévé !
San zarme !
San drwa pou lo gro blan,
Ek dofé dann ker…
La raz dann zot veine !
Zot la desann dann la ravines…dann cirk
Zot la marsé ! Zot la cryé !
Zot la manifest la liberté !
Pou premyé foy
La pèr la sanz lo camp !
Yer, zot la lévé
Yer zot la kryé
Yer zot la vanz la
mort !
Zot la dans’ maloya,
Zot la fé rézon roulèr, kayamb, bob !
Zot kor, zot santé , zot tambour
Té ban zarme kont lo kolon ,
Té zot kozé….
Zordi ….
Nou na tou’t
Lédikasyon , ban nouvo teknolozy, lo drwa (?)…
É nou bès la tête
Nou férm nout zyé dovan linzistis
Nou laiss’ pass’ la koripsyon, la mizère…
Nout’ ban zancetres san ryen zot la lévé, zot là marsé, zot la cryé, zot la mort pou gingn zot liberté ….pou gard zot dignité …pou don’ a nou in liberté ke nou bafoué zordi ,
Mé akout…
La séne zordi lé pli dir set nout zansète ,
Li lé invizib , bana la fasone a li ek lindiférans, ek là pèr , ek in konfor
Li enferme nou’t ker ek nou’t volonté,
Li empèss a nou lev la tête , cryé,
Li tyenbo a nou ek in promes manzé ,
ek in fèy tole si nou’t tete , ek in kontra si nou mars drwate….
Akout !
Roulèr la bat’ dann’ nou’t kèr !
Akout !
kayam la soné !
Akout !
Bob la vibré !
Rouv nou’t zyé !
Lèv a nou !
La Fèt Kaf pa zis in fèt !
La Fèt Kaf y rapel a nou nou’t fors , y rapel a nou lespwar !
Isabelle Latchimy