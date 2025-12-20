TOUTE L’ACTUALITÉ
Tribune libre de Isabelle Latchimy

Akout roulèr nout’ zarboutan !

  • Publié le 20 décembre 2025 à 08:17
  • Actualisé le 20 décembre 2025 à 08:41
20 décembre illustrations

Akout, Roulèr la bat… Akout Kayam la soné Akout Bob la vibré… (Photo rb/www.imazpress.com)

Sak son té in cri, in pa, in souf …

In tambour  y cri : “Nou lé lib !”

1811, Sin-Lé

200 zonm ek fanm la lévé !

San zarme !

San drwa pou lo gro blan,

Ek dofé dann ker…

La raz dann zot veine  !

Zot la desann dann la ravines…dann cirk

Zot la marsé ! Zot la cryé !

Zot la manifest la liberté !

Pou premyé foy

La pèr la  sanz lo camp !

Yer, zot la lévé

Yer zot la kryé

Yer zot la vanz la

mort !

Zot la dans’ maloya,

Zot la fé rézon roulèr, kayamb, bob !

Zot kor, zot santé , zot tambour

Té ban zarme kont lo kolon ,

Té zot kozé….

Zordi ….

Nou na tou’t

Lédikasyon , ban nouvo teknolozy, lo drwa (?)…

É nou bès la tête

Nou  férm nout zyé dovan  linzistis

Nou laiss’  pass’ la koripsyon, la mizère…

 

Nout’ ban zancetres san ryen zot la lévé, zot là marsé, zot la cryé, zot la mort pou gingn zot liberté ….pou gard  zot dignité …pou don’ a nou in liberté ke  nou bafoué zordi ,

 

Mé akout…

La séne zordi lé pli  dir set nout zansète ,

Li lé invizib , bana la fasone a li ek lindiférans, ek là pèr , ek in konfor

Li enferme nou’t ker ek nou’t volonté,

Li empèss a nou lev la tête , cryé,

Li tyenbo  a nou ek in promes manzé ,

ek in fèy tole si nou’t tete , ek in kontra si nou mars drwate….

 

Akout  !

Roulèr la  bat’ dann’ nou’t kèr !

Akout !

kayam la soné !

Akout !

Bob la  vibré !

Rouv nou’t zyé  !

Lèv a nou !

La Fèt Kaf pa zis in fèt !

La Fèt Kaf y rapel a nou nou’t fors , y rapel a nou lespwar !

 

Isabelle Latchimy

 

Tribune libre

