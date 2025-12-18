20 décembre : des chaînes économiques toujours bien réelles

Depuis 80 ans, La Réunion est un département français. 80 ans de promesses d’égalité. 80 ans d’ambitions proclamées à chaque débat budgétaire. Et pourtant, les retards structurels persistent. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

J’ai posé une question simple en séance, et je la repose publiquement :

- le Budget Primitif 2026 est-il réellement conforme aux Orientations Budgétaires votées le 26 novembre 2025 ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- 14,75 % sur la souveraineté alimentaire, pourtant annoncée comme priorité stratégique ;

- 11,13 % sur l’insertion et l’inclusion, alors que près de 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté ;

- 9,79 % sur la culture et le sport, leviers essentiels de cohésion sociale ;

- 7,36 % sur la transition écologique, alors que notre île est en première ligne face aux dérèglements climatiques.

- Vie chère : arrêtons les observatoires, agissons maintenant -

La motion que j’ai portée sur la vie chère a été adoptée à l’unanimité. C’est un signal politique fort. La vie chère à La Réunion n’est plus un phénomène à analyser : C’est une pression quotidienne sur les familles, une injustice économique structurelle, un frein direct à la dignité humaine !



Les chiffres sont connus. Les observatoires existent. Les rapports s’accumulent…Pendant ce temps, des familles renoncent à se nourrir correctement !



À l’approche du 20 décembre, date fondatrice de notre histoire collective, je le dis avec force : des chaînes économiques héritées de l’histoire continuent de peser sur la vie des Réunionnaises et des Réunionnais.

- Santé : une urgence sanitaire qui ne peut plus être minimisée -

La motion relative à la situation sanitaire que j’ai défendue a également été adoptée à l’unanimité. À La Réunion, la santé perçue figure parmi les plus dégradées de France. Les maladies chroniques frappent plus tôt, plus durement, et davantage les plus précaires.

Nous disposons d’hôpitaux performants. Mais trop de Réunionnais n’accèdent pas aux soins à temps. Cette contradiction n’est pas une fatalité.

Elle est le résultat de politiques sanitaires pensées depuis l’Hexagone, standardisées, et déconnectées des réalités sociales, alimentaires et culturelles réunionnaises.



La santé doit être considérée comme un investissement humain et territorial, et non comme une variable d’ajustement budgétaire.

Sidr : un excédent qui interroge, une réponse attendueJ’ai également alerté l’assemblée sur une situation préoccupante :

- 55,9 millions d’euros d’Excédent Brut d’Exploitation à la SIDR, soit 44 % des produits locatifs, quand la moyenne nationale des bailleurs sociaux se situe entre 15 % et 25 %.

Pendant ce temps : des logements restent insalubres, des ascenseurs sont régulièrement en panne, des familles vivent dans des conditions indignes, des situations de violences intrafamiliales ne sont pas traitées avec l’urgence nécessaire.



Un bailleur social n’a pas vocation à accumuler des excédents financiers pendant que la dignité humaine recule.



Nous attendons désormais une analyse sérieuse, une concertation réelle et une réponse politique claire du Département.

MON MESSAGE EST CLAIR : La Réunion n’a plus besoin : de rapports supplémentaires, de diagnostics sans suite, de budgets déconnectés des urgences humaines.

Il est temps de passer des constats aux actes !

À l’aube du 20 décembre, date hautement symbolique de notre histoire collective, nous ne pouvons plus ignorer que des chaînes économiques héritées de l’histoire continuent de peser sur la vie des Réunionnaises et des Réunionnais.

Le Département ne peut agir seul. L’État, les collectivités et les acteurs économiques doivent assumer pleinement leurs responsabilités afin de mettre fin à la vie chère, aux situations de quasi-monopole et aux déséquilibres persistants du marché, héritages directs de l’esclavage et de la colonisation.

Il s’agit d’une exigence de justice sociale et d’égalité républicaine, afin que les Réunionnaises et les Réunionnais soient enfin reconnus comme des citoyens français à part entière, et non comme les survivances d’un passé colonial.

Gérard FRANÇOISE

Conseiller Départemental



