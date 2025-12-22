Taxe sur l'alcool fort

Suite à l'article paru intitulé "Une présidente de Région en service commandé des Barons du rhum", le CHU de La Réunion tient à apporter des précisions à la suite de ces propos tenus par un praticien hospitalier, dans un cadre strictement personnel. (Photo photo RB/imazpress.com)

Le CHU de La Réunion ne s’associe en aucune manière aux propos exprimés, tant sur la forme que sur le fond. Ces prises de position n’engagent ni l’établissement, ni sa gouvernance, ni ses instances, et relèvent exclusivement de leur auteur.