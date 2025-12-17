Seul(e) le jour de Noël : impossible

2ème étape de notre action "gramounes en fête". Nous lançons un appel à toutes les personnes seules de plus de 60 ans pour qu'elles soient invitées et accueillies par une famille proche de chez elles le jour de noël ou le jour de l'an si elles ne sont pas déjà invitées par leurs proches (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au programme, un co-voiturage, un bon repas, de l'écoute, de l'amitié, en bref un vrai partage.



Des familles vous attendent déjà sur Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Le Port, Saint-Paul, les Avirons, Trois Bassins, la Plaine des Cafres.

Les autres communes de l'ile seraient elles moins solidaires envers nos ainés ? Impossible, elles vont nous téléphoner d'ici le 20/12.

Alors n'hésitez plus ! Ne restez pas seul(e) un de ces jours-là. et tel nous dès maintenant et avant le 23 décembre au 0262 582 581 (en journée)