Condamnation des attaques en Australie

En ma qualité d'Imam à La Réunion, terre de fraternité, de diversité et de vivre-ensemble, je tiens à exprimer ma condamnation la plus ferme et sans équivoque des attentats survenus en Australie à Sydney lors des célébrations de Hanoukka. Ces actes de violence aveugle constituent une atteinte grave à la dignité humaine, à la liberté de culte et à la paix entre les peuples.

Aucune religion, aucune cause, aucune idéologie ne saurait justifier le meurtre ou la mise en danger de civils innocents. Les auteurs de ces actes criminels doivent être identifiés, jugés et punis conformément à la loi, afin que justice soit rendue aux victimes et que de tels actes ne se reproduisent plus et soient éradiqués.

J'exprime ma solidarité totale avec la communauté juive d'Australie, ainsi qu'avec les Juifs du monde entier . J'adresse également un message fraternel et sincère de soutien à mon ami, le Rabbin de La Réunion, Mendel Sibony, et à l'ensemble de la communauté juive Réunionnaise. Je tiens à saluer avec un profond respect le courage exemplaire d'Ahmad El-Ahmed, d'origine Arabe et de confession musulmane, qui, au péril de sa vie, a empêché l'un des assaillants de poursuivre son attaque meurtrière. Son geste incarne les valeurs universelles de bravoure, d'humanité et de responsabilité morale.

L'islam affirme avec force le caractère sacré de la vie humaine. Dieu dit dans le Saint Coran : «Quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité ; et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » (Coran, 5:32)_; Les enseignements Islamiques rappellent clairement que la violence, le terrorisme et la haine religieuse sont contraires aux principes fondamentaux de l'Humanité.

À La Réunion, nous avons la responsabilité collective de préserver et renforcer le vivre-ensemble, le respect mutuel et le dialogue interreligieux. Face à la haine, nous devons opposer l'unité ; face à la violence, la justice ; face à la peur, la fraternité.

Que Dieu protège les innocents, récompense les héros, apaise les coeurs et guide l'humanité vers la paix.