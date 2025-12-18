Fin d'année difficile pour les enseignants contractuels

Nous dénonçons l’arrêt des remplacements assurés par des enseignants contractuels en CDD, une semaine avant le début des vacances scolaires. Leurs élèves ont été privés d’enseignement et de professeur pendant cette semaine du fait que le rectorat a décidé d’arrêter leurs contrats à la date du 12 décembre alors qu’ils assuraient une mission de remplacement jusqu’au 19 décembre.

Les conséquences se sont des élèves sans prof pendant une semaine, des heures de cours perdues contrairement au volonté affiché du ministère.

La suppression de ces heures, c’est une des conséquences, de la réduction du budget de l’éducation nationale. Le ministère et le rectorat cherchent par tous les moyens de faire des économies en s’en prenant aux plus précaires les contractuels enseignants.

Ces contractuels passeront les fêtes de fin d’année avec un salaire de 500 € et jusqu’à la prochaine paie de fin janvier. Une des raison, c’est le fait que les services du rectorat seront fermés pendant cette période et ils ne pourront pas avoir tous les documents administratifs nécessaire pour pouvoir prétendre à l’indemnité journalière de France Travail.

Nous avons alerté le rectorat sur cette situation dès que nous avons été informés. A ce jour aucune réponse ne nous a été donné, ni aux enseignants concernés.

Laurent PIGNARRE

Secrétaire Général du syndicat FOPLP