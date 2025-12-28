Le nord et l'ouest de l'île en vigilance fortes pluies et orages cette nuit

Cette nuit du dimanche 28 décembre 2025, à partir de 21 heures, le nord et l'ouest seront placés en vigilance fortes pluies et orages. Les pluies arrosent l'ensemble de l'île, mais ce sont plus particulièrement les secteurs du nord-ouest, du nord et du nord-est qui sont exposés aux intensités les plus fortes. Le tonnerre se fait parfois entendre pendant la nuit sur ces régions (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un temps maussade qui se poursuit ce lundi 29 décembre. "Le temps est couvert et pluvieux sur la majorité du territoire. Il est même parfois orageux, au nord dans un premier temps, puis à l'ouest et au sud-ouest ensuite. Les intensités semblent devenir moins fortes en cours de soirée et nuit suivante", indique Météo France.

Lire aussi - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vigilances météo sans oser le demander

www.imazpress.com/[email protected]