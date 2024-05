Aela Gendzel, élue Miss Prestance Réunion

Il y a quelques jours, Aela Gendezl, une jeune Saint-Pauloise âgée de 20 ans, a été élue Miss Prestance Réunion 2024 par le comité national Miss Prestance France, faisant ainsi d'elle la toute première Miss Prestance Réunion à être élue. La jeune femme représentera l'île à la finale nationale de Miss Prestance France 2025 en fin d'année. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse (Photo : Comité Miss Prestance)

Passionnée de mannequinat et de mode, elle partage cet intérêt avec sa mère, qui l'a encouragée à poursuivre ses rêves et à viser plus haut que le simple titre de dauphine. Grâce à son charisme, sa détermination, sa persévérance et son engagement, cette jeune Réunionnaise décroche avec fierté le tout premier titre régional de Miss Prestance Réunion .

Notre nouvelle Miss incarne à merveille la prestance, la beauté et le charisme réunionnais. Elle souhaite représenter dignement son île en véhiculant des valeurs telles que la diversité, l'acceptation de soi et la persévérance.

En effet, elle-même a été confrontée au harcèlement en raison de sa taille et de ses formes, mais elle est plus déterminée que jamais à lutter contre ce fléau. Aela a déjà démontré son engagement en menant des actions contre le harcèlement au sein de son lycée, une preuve éloquente de sa force et de son courage.

Sa devise pour cette compétition ? "Je crois fermement que la beauté réside dans la diversité et que chaque individu a le droit d'être fier de qui il est. En tant que Miss Prestance Réunion 2024, mon objectif est de représenter et de défendre au mieux notre belle île. Je veux utiliser cette plateforme pour sensibiliser sur des enjeux qui nous touchent tous et contribuer positivement au développement de notre société. Je suis prête à m'investir pleinement dans cette aventure, à représenter avec honneur et dignité le 1er titre de Miss Prestance Réunion, et à œuvrer pour un monde où la diversité est célébrée et où chaque personne se sent acceptée et valorisée."

Notre élue régionale nous représentera fièrement à la finale nationale de Miss Prestance France 2025 en fin d'année.