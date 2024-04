Éboulement à Salazie : réouverture partielle de l’accès au col des Bœufs ce mardi à 15h

Suite à l'éboulement survenu vendredi 5 avril 2024 au col des Boeufs, une réouverture partielle va avoir lieu ce mardi à partir de 15h. À ce stade, il s'agit d'une ouverture sur une voie, chaque jour de 15h à 6h30 du matin. Les travaux de déblaiement et de sécurisation de la route forestière 13 du Haut Mafate à Salazie, menant vers le Col des Bœufs, se poursuivent sous le pilotage de l’office national des forêts.

"Ces travaux vont permettre, dès ce mardi 9 avril, une réouverture de la route forestière, sur une voie de circulation, mais uniquement en dehors des périodes de travaux, soit chaque jour à partir de 15h00 de l’après-midi jusqu'au lendemain matin à 6h30" précise la préfecture.



Le stationnement ne sera possible en direction du Col des bœufs qu’après le départ du sentier Augustave. Le stationnement est interdit de l’intersection entre la RD52 et la route forestière, secteur Bélier, jusqu’au sentier Augustave.



La réouverture totale de la route devrait intervenir en fin de semaine.

- 400m3 d'éboulement -

Pour rappel, un arrêté avait été émis par l’ONF afin d’interdire la circulation de tout véhicule de l’intersection entre la RD52 et la route forestière, secteur Bélier, jusqu’au Col des Bœufs jusqu’à la fin des travaux suite à un éboulement.

Environ 70 personnes avaient été bloquées, dont certaines ont passé la nuit sur place. Personne n'a été blessé. Une inspection de la falaise a été effectuée dès ce vendredi matin par le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières).

L'éboulement de 400m3 s’est produit ce matin aux alentours de 9h45 alors que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Office national de la forêt (ONF) intervenaient sur un éboulement produit la veille. Une opération est en cours afin de sécuriser la zone et permettre les travaux de déblaiement.

La mairie de Salazie a mis en place un numéro d'astreinte de la mairie pour une plus ample information du public. Le service est joignable au 0262 47 58 00.

Il est également possible également de se renseigner auprès du gestionnaire du parking de Ti col sur place, informe l'ONF.

