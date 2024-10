Édouard Boitard, le doyen des communistes du Port s’en est allé

Benjamin Édouard Boitard, le doyen des communistes du Port, est parti à l’âge de 101 ans. "Cet ancien maçon a fait partie de ces grands combattants du PCR. Au sein de la section du Port, il s’est illustré, aux côtés de sa femme Vivienne, par son grand courage et sa détermination dans les années de répression et d’arbitraire du pouvoir colonial" rappelle le parti. Il a milité au Port plus particulièrement dans le quartier de la Rivière des Galets et à la Ravine à Marquet où il avait de nombreuses attaches. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Il a vécu les nombreux combats difficiles notamment au côté de Paul VERGÈS qui a amené la conquête de la Mairie du Port en 1971. Il est resté fidèle dans ses convictions en poursuivant son engagement auprès de Jean Yves Langenier jusqu’à ce que la maladie l’empêche de continuer. Grand défenseur du Maloya, il n’hésitait pas lorsque l’occasion se présentait à montrer ses qualités de chanteur et de danseur" détaille la section PCR du Port.



"À sa femme Vivienne, à sa nombreuse descendance : ses filles, ses fils, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et toute la famille qui l’ont entouré avec beaucoup d’affection jusqu’au bout, les membres de la section PCR du Port adressent leurs sincères condoléances et tiennent à saluer la mémoire et rendre un grand hommage à Édouard BOITARD pour tous les combats qu’il a menés pour sa ville et au-delà pour La Réunion" conclut-elle.