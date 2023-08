Élections sénatoriales : les listes sont à déposer du 4 au 8 septembre

Par décret du 6 avril 2023, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 24 septembre 2023 pour le scrutin des élections sénatoriales. Pour ce faire, chaque candidat doit déposer sa liste en préfecture à compter du 4 septembre et jusqu'au 8 septembre 2023. (Photo Préfecture de la Réunion photo RB/www.imazpress.com)

L’ensemble des déclarations de candidature sont à déposer en préfecture, en double exemplaire, par tout candidat ou un mandataire désigné à cette fin et muni d’une pièce d’identité :

du lundi 4 septembre à 9h30 au vendredi 8 septembre 2023 à 18 heures

Préfecture de La Réunion - Secrétariat général – bureau des élections

6 rue des messageries – Saint-Denis

Les candidats sont invités à prendre rendez-vous : elections@reunion.gouv.fr. L’accueil est effectué tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 14h à 16h (18h le dernier jour).

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique n’est admis.

Le formulaire de déclaration de candidature (Cerfa n° 15215*03) est disponible sur le site de la préfecture à l’adresse suivante : www.reunion.gouv.fr

Chaque liste devra comporter, à peine d’irrecevabilité, six candidats pour 4 sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les conditions d’éligibilité sont fixées aux articles L.O. et L.O. 296 du code électoral.

Pour tous renseignements relatifs à l’organisation de ce scrutin et pour toutes précisions sur les modalités de dépôt des candidatures, un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site de la préfecture : https://www.reunion.gouv.fr/ Les candidats peuvent également contacter le secrétariat général / bureau des élections de la préfecture par voie électronique : elections@reunion.gouv.fr

- Qui sont les sénateurs ? -

Les sénateurs français sont élus au suffrage universel indirect, par un collège de "grands électeurs" (sénateurs, députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux, les délégués des conseils municipaux).

Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans ; la durée du mandat est donc de six ans.

Au nombre de 348, dont 4 à La Réunion, les sénateurs examinent et votent les lois. Ils assurent également le contrôle du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques. À La Réunion, il s’agit d’un scrutin de liste.

