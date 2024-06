"Les couleurs de ma cour" : les élèves de l'école Ann-Mary Gaudin de Lagrange inaugure leur fresque

Ce vendredi 28 juin 2024, les petits élèves de l'école maternelle Ann-Mary Gaudin de Lagrange (Sainte-Marie) ont inauguré avec l'artiste peintre graffeur L'1DI1.

"Les couleurs de ma cour" est un projet de grande ampleur, co construit par l’école maternelle Ann-Mary Gaudin de Lagrange à Sainte-Marie et l’artiste peintre graffeur L’1DI1, dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), à destination de 83 élèves (2 classes de petite section et 2 de grande section), réalisé sur la période d’avril à juin 2024 et qui a abouti à la réalisation par les enfants d’une fresque sur les murs de la cour de l’école.

Pendant sept semaines, tous les mardis et jeudis, l’artiste peintre graffeur L’1DI1 est intervenu avec tous les élèves, en sous-groupe, pour introduire sa démarche artistique dans l’école, accompagner les élèves dans la découverte et la mise en pratique de techniques, jusqu’à la réalisation d’une peinture collective sur mur, avec la double particularité du grand format et du plan vertical.

Les enfants ont ainsi pu acquérir un champ lexical, des connaissances et des compétences diverses dans la pratique artistique. Au-delà, il s’agissait de les amener à oser expérimenter et créer pour mener à bien un projet artistique de grande ampleur de façon collective.

C’est avec une immense fierté que les élèves de l’école maternelle Ann-Mary Gaudin de Lagrange ont pu inaugurer la fresque qu’ils ont réalisée avec l’artiste L’1DI1, sur les murs de leur cour, le vendredi 28 juin 2024.