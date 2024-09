"Révèle Ton Talent" : un événement dédié aux jeunes diplômés en quête d'opportunités professionnelles

Après plusieurs éditions en France hexagonale depuis 2020, et une première à La Réunion en 2023, l'association NQT s’associe de nouveau à l’Apec et France Travail, pour organiser le deuxième forum "Révèle Ton Talent", ce mardi 17 septembre 2024 au Village By CA de Saint-Denis. Près de 200 jeunes demandeurs d’emploi diplômés étaient présents à cette matinée de rencontres et d’échanges avec les professionnels de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Révèle ton Talent s’adresse spécifiquement aux jeunes âgés de moins de 31 ans et titulaires d’un Bac+3 et plus. L'objectif principal de cette matinée est de fournir à ce public les outils nécessaires pour dynamiser leur recherche d'emploi, d'alternance ou leur parcours

entrepreneurial.

Au programme :

● Des opportunités d'emploi et d'alternance : les jeunes diplômés ont eu l'occasion de rencontrer directement des recruteurs et de postuler à des offres d'emploi et d'alternance correspondant à leur profil.

● Des ateliers de renforcement des compétences : des sessions pratiques animées par des experts de NQT, de l’Apec et France Travail, pour permettre aux participants de perfectionner leurs compétences en matière de rédaction de CV et de préparation aux entretiens.

● Des séances de speed coaching : des professionnels de divers secteurs ont prodigué des conseils personnalisés et des recommandations stratégiques.

● Un atelier photos : un photographe était sur place afin de permettre aux jeunes de réaliser des photos professionnelles.

En ouverture de cette matinée, Olivier Pelvoizin, directeur régional de France Travail La Réunion et Guillaume Marmasse, directeur général de NQT ont consolidé leur partenariat par la signature d’une convention en faveur du parrainage et du mentorat des jeunes à La Réunion.