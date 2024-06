À Saint-Benoît, la fête de la musique s’annonce variée

Le vendredi 21 juin, le centre-ville de Saint-Benoît s’apprête à vibrer au rythme de la fête de la musique. De 18h à 23h, près de 40 artistes, musiciens de tous horizons et groupes locaux aux talents émergents vous feront découvrir des styles variés et des sonorités envoûtantes. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Benoît ci-dessous (Photo : Saint-Benoît)

Préparez-vous à une soirée où la musique est reine, célébrée dans une atmosphère festive et conviviale ! Comme l’année dernière, un programme riche et varié a été concocté par la ville de Saint-Benoît en partenariat avec Le Bisik et le café-restaurant l’Olive Bleue.

Jazz, pop rock, séga, rap, maloya, dancehall… vous trouverez forcément votre bonheur sur l’une des 3 scènes musicales installées en centre-ville : jardins de la mairie, rue Georges Pompidou et marché couvert. L’occasion de célébrer tous les styles de musique, de danser et de chanter jusqu'au bout de la nuit !



Pour permettre aux visiteurs de déambuler d’une scène à l’autre en toute sécurité, la rue Georges Pompidou sera fermée à la circulation, dès 15 heures. Buvette et restauration sur place pour se désaltérer et se régaler tout au long de la soirée.



- Programmation -



Jardins de la Mairie de Saint-Benoît :



18h : Olivier Vladimir,

18h15 : Les petits chanteurs de Sainte Rose,

18h30 : Harmonie cœur,

18h45 : Jazz ed,

19h : Musique des îles,

19h15 : EAMB,

19h30 : Team mélodie,

19h45 : ¾ musique,

20h : Nout compagnie,

20h15 : Cocktail musical,

20h30 : Métis Band,

20h45 : Dmf Paméla Antier,

21h : Bourbon folklore,

21h15 : Femmes courage,

21h30 : Miskeo maloya,

21h45 : Zana maloya,

22h : Tiger maloya,

22h15 : Kmn maloya



Marché couvert (scène Bisik) :

18h : Racine kaf maloya,

18h25 : Ti toine ,

18h40 : Villendeuil,

19h05 : Cassie Payet,

19h30 : Adès le H,

19h55 : Coco et doudou,

20h20 : Zarb boucan,

20h45 : Ludivine Galais,

21h : Pauline Lauret,

21h30 : Zenfant Kalbanon,

21h55 : Loïc Cartaye,

22h20 : Emma Argan,

22h40 : Lo gayar



L’Olive Bleue Café (rue Georges Pompidou) :

18h : BFRR,

18h25 : EAMB,

18h40 : Léanne,

19h : Frère des îles,

19h30 : Génération Réunion 2000,

20h : Nina de Menabé,

20h30 : Orio san,

20h40 : Fall 97kat,

21h : Pimen ver,

21h30 : Shadow killa,

22h : Kavia maloya