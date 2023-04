"Sport et santé pour tous" dans les établissements scolaires de La Réunion

Pour la troisième année consécutive, l'Académie de La Réunion organise la semaine de la santé sous le thème "sport et santé pour tous" jusqu'au 7 avril 2023. Plusieurs activités sont proposées aux élèves sous forme d'expositions, de stands participatifs, de sensibilisation au handicap et de pratique des langues vivantes. L'occasion également de valoriser les actions mises en place dans certaines écoles et établissements scolaires de l'île en faveur du bien-être des jeunes.

Depuis le lundi 3 avril, la santé, les langues vivantes et l’inclusion par le sport rythment la semaine dans plusieurs établissements scolaires. Ce mercredi 5 avril, une grande manifestation est organisée par l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) et l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) au complexe sportif Sarda Garriga de Saint-André. À cette occasion, près de 1.000 élèves seront réunis pour participer à des ateliers sportifs, paralympique et santé.

- Démocratiser la pratique sportive pour tous -

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, "la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou infirmité".

Pour l'Académie de La Réunion, la promotion de la santé à l’école s’appuie donc sur une démarche globale et positive qui permet de promouvoir le bien-être des élèves dans un environnement bienveillant favorisant un climat de confiance et de réussite. Elle doit renforcer les attitudes favorables à la santé pour tous les élèves et, pour certains, répondre aux problèmes de santé rencontrés ou prévenir des comportements à risque comme les troubles alimentaires ou encore la sédentarité.

En ce sens, l'objectif de cette semaine "sport et santé pour tous" est de développer un réflexe et un goût de la pratique sportive régulière chez tous les enfants, "quels que soient leur origine, leur milieu social ou leur environnement familial". Pour lutter contre la sédentarité, "un réel problème de santé publique" selon l'Académie de La Réunion.

- Les écoles promotrices de santé récompensées -

La rectrice de région académique, Chanta Manès-Bonnisseau se rendra également au lycée professionnel Jean Perrin ce mercredi 5 avril pour remettre les labels Édusanté aux écoles et établissements engagés dans la démarche école promotrice de santé.

Au-delà de cette semaine, ces établissements s'engagent dans une dynamique plus large pour contribuer au plan stratégique académique 2021-2025. L'objectif : développer un climat et faire progresser les jeunes par le sport pour réduire les inégalités scolaires.