Étang-Salé : ils et elles vont chanter ensemble, sans même se connaître

Le dimanche 22 septembre 2024, de 13 heures à 18 heures, à l'hôtel le Floralys de l'Étang-Salé, les notes vont résonner. Réuni'Son organise pour la première fois un événement où 400 personnes vont accorder leurs voix pour donner vie à une seule chanson. Un titre composé spécialement pour l'occasion par l'artiste réunionnaise Tine Poppy baptisé "La limièr". L'objectif : renforcer le lien social, le partage et la joie

Durant une heure, l'association Réuni'Son va enseigner cette chanson par groupe. Enfin, tout le monde se rassemblera autour d’une scène animée par des cheffes de choeur, Tine Poppy et ses musiciens "pour produire une puissante harmonie musicale", précise Cathy Pichon la présidente.

La production sera filmée puis partagée avec le grand public via les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Instagram...) et les médias par un clip vidéo réalisé par Sami Chalak.

- L'union par le chant -

L'association réunionnaise - qui a pour objet l’organisation et la promotion d’évènements et de supports culturaux défendant notamment des valeurs humanistes ou humanitaires - "a la conviction que montrer le "Savoir Vivre Ensemble de La Réunion" à

travers cet événement peut contribuer à diffuser au monde entier un message de joie et d’espoir".

Réuni'Son est une initiative musicale "visant à renforcer le lien social, le partage et la joie grâce à des expériences créatives et collaboratives rassemblant des centaines de personnes de générations, d’horizons et de confessions différentes", indique la présidente.

"Dans un contexte général difficile pour tant de femmes et d’hommes, l'association propose d’utiliser le pouvoir de la musique et du chant pour inspirer l’harmonie dans l’humanité. Pendant quelques heures, des inconnus n’ayant aucune expérience en chant vont se réunir, sortir de leur zone de confort, éveiller leurs sens et libérer leur voix pour co-créer une expérience musicale unique et vibrante", ajoute Cathy Pichon.

Inscription obligatoire via ce lien.

