RN, Macron, foot, accident mortel et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 2 juillet 2024 : - Le RN en voie d'implantation durable à La Réunion : du jamais vu, du jamais cauchemardé - Législatives : Macron dos au mur après la défaite du premier tour - Euro-2024 : les Bleus éliminent la Begique et passent en quarts de finale aux forceps - Sainte-Marie : deux jeunes tués dans une collision entre une voiture et un poids-lourd à la Ravine des Chèvres - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures baissent

Le RN en voie d'implantation durable à La Réunion : du jamais vu, du jamais cauchemardé

La sentence est tombée, laissant une partie de La Réunion abasourdie. Certes, la gauche est solidement en tête dans six des sept circonscriptions, mais pour la première fois de l'histoire politique de l'île le RN a qualifié ses candidats pour le 2ème tour dans toutes les circonscriptions. Du jamais vu, du jamais cauchemardé. Cette percée historique du RN est obtenu par des candidats pour la plupart totalement inconnus du grand public et ayant souvent beaucoup de peine à réciter le programme de leur parti. Une majorité d'électeurs ont juste voté RN pour voter RN. Pour dire non à Macron peut-être, mais aussi par conviction. Et cela aussi c'est une première.

Législatives : Macron dos au mur après la défaite du premier tour

"Qu'il se taise !" : Emmanuel Macron se retrouve dos au mur, après la claque du premier tour des législatives, contraint de compter ses mots et ses apparitions au risque d'enfoncer un peu plus son camp.

Euro-2024 : les Bleus éliminent la Begique et passent en quarts de finale aux forceps

Au terme d'un match irrespirable et longtemps cadenassé, l'équipe de France a arraché in extremis sa qualification pour les quarts de finale de l'Euro-2024 en venant à bout lundi de la Belgique (1-0), et poursuit sa route, même si elle est loin d'être totalement guérie.

Sainte-Marie : deux jeunes tués dans une collision entre une voiture et un poids-lourd à la Ravine des Chèvres

Ce lundi 1er juillet 2024 en milieu de journée, une jeune fille de 20 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués à la suite d'une collision voiture et un poids-lourd sur la RD51 au niveau de la Ravine des Chèvres à Sainte-Marie. Les deux victimes étaient soeur et frère. Un autre jeune homme a été légèrement blessé. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore déterminées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures baissent

Ce mardi 2 juillet 2024, Matante Rosina rajoute une couche sous son palto. Il fait de plus en plus frais. Au niveau du ciel, le sud-est devrait être sous la pluie alors qu'ailleurs, le soleil est au rendez-vous.