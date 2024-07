Vacances des animaux, JO, attaque au couteau, Le Port et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 30 juillet 2024 : - Humains, vous méritez des vacances… vos animaux aussi - JO-2024 : 10 médailles en une journée pour la France, dont une en or - Royaume-Uni: au moins huit blessés au couteau, dont des enfants - Le Port : inauguration du Square de Lyon, au cœur de la ZAC Mail de l’Océan - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un soleil radieux

Humains, vous méritez des vacances… vos animaux aussi

À La Réunion, c'est les grandes vacances. Qui dit vacances dit départs en week-end ou plus longtemps, dans les Hauts ou en dehors de l'île. Si pour la majorité des propriétaires de toutous, minous, rongeurs et autres, il va de soi de penser à quoi faire de son animal pendant cette période – et encore heureux – d'autres abandonnent sans remords leurs animaux sur le bord du chemin ou en les laissant seuls chez eux, en se disant certainement qu'ils sauront se nourrir et s'abreuver seuls. Plutôt que d'augmenter la charge des refuges ou faire exploser les chiffres de l'errance animale, trouvez une alternative… ou simplement, ne prenez pas d'animal

JO-2024 : 8 médailles en une journée pour la France, dont deux en or

La journée de lundi 29 juillet 2024 a été marquée par une pluie de médailles d'argent pour la France et deux médailles d'or. Nicolas Gestin est devenu, à 24 ans, champion olympique de canoë slalom et a obtenu la troisième médaille d'or de la France. La finale de sabre a opposé deux Françaises : Manon Apithy-Brunet, en or, et Sara Balzer en argent. Victor Koretzky a pris la médaille d'argent du VTT cross-country, battu par le Britannique Tom Pidcock. Karim Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois ont décroché l'argent du concours complet d'équitation, tandis que Joan-Benjamin Gaba s'est incliné en finale de judo face à l'Azerbaïdjanais Hidayet Heydarov. La judoka Sarah Léonie Cysique a elle obtenu le bronze.

Royaume-Uni: au moins huit blessés au couteau, dont des enfants

Huit personnes, dont plusieurs enfants, ont été blessées dans une attaque au couteau lundi à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, conduisant à l'arrestation d'un adolescent de 17 ans.

Le Port : inauguration du Square de Lyon, au cœur de la ZAC Mail de l’Océan

Situé au cœur de l’écoquartier de la ZAC Mail de l’Océan, et après 5 mois de travaux, le Square de Lyon a été inauguré ce lundi 29 juillet par le maire du Port, Olivier Hoarau. Le square comporte des jeux pour les enfants du quartier. Des jardinières seront bientôt ajoutées pour "créer un lien intergénérationnel" indique la ville. "Cette action sera menée par la Maison des Seniors qui accompagnera les résidents de la RPA La Palmeraie" explique la ville.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un soleil radieux

Ce mardi 30 juillet 2024, Matante Rosina s'occupe de sa cour. Il fait beau et il fait bon, c'est le moment parfait pour arracher les mauvaises herbes autour de ses rosiers. Toute la journée elle promet un soleil radieux sur toute l'île malgré les nuages habituels sur les pentes de l'île.