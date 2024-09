Ministre inconnu, urgence sociale, Liban, application et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 24 septembre 2024 : - Les Réunionnais ne connaissent pas le nouveau ministre des Outre-mer et ont le sentiment de ne pas avoir été respectés - Un nouveau ministre pour les Outre-mer : un de plus… alors que l'urgence sociale elle, ne bouge pas - Près de 500 morts au Liban dans les plus intenses frappes israéliennes en un an, l'ONU s'inquiète - Toute l’actualité de La Réunion et du monde sur votre mobile, grâce à l’application Imazpress - La pa Météo France i di, sé zot i di - Au programme : vent, soleil mais aussi un peu de pluie

Les Réunionnais ne connaissent pas le nouveau ministre des Outre-mer et ont le sentiment de ne pas avoir été respectés

Le sénateur François-Noël Buffet a été nommé ministre des Outre-mer ce samedi 21 septembre 2024. Son ministère est rattaché au Premier ministre. En deux ans il est le 5ème à s'installer rue Oudinot où se trouve le siège du ministre des Outre-mer. Il est quasiment inconnu du grand public, surtout dans les territoires ultramarins dont il n'a lui même qu'une faible connaissance. Il est aussi encarté chez Les Républicains (LR), un parti battu à plate couture aux Européennes et aux législatives dans les Outre-mer en général et à La Réunion en particulier. Une carte de visite peu flatteuse qui fait dire, en substance, aux Réunionnais.es que nous avons interrogés : "comme d'habitude ni nous ni notre vote n'ont été respectés puisque nous n'avons pas voté pour avoir des ministres macronistes ou de droite"

Un nouveau ministre pour les Outre-mer : un de plus… alors que l'urgence sociale elle, ne bouge pas

Ce samedi 21 septembre 2024, Nommé par Michel Barnier, le nouveau ministre des Outre-mer s'appelle François Noël Buffet. Il s'agit de la septième personne a occupé ce poste depuis 2017 et le premier mandat d'Emmanuel Macron. Forcés de s'adapter à cette valse des ministres, les élus sont à la fois désabusés, agacés et prêts à croiser le fer, s'il le faut, avec le locataire de la rue Oudinot, siège du ministères des Outre-mer.

Près de 500 morts au Liban dans les plus intenses frappes israéliennes en un an, l'ONU s'inquiète

Les intenses frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait 492 morts lundi au Liban, parmi lesquels 35 enfants, selon les autorités de ce pays, qui a vécu sa journée la plus meurtrière en près d'un an d'échanges de tirs entre les deux parties en marge de la guerre à Gaza.

Toute l’actualité de La Réunion et du monde sur votre mobile, grâce à l’application Imazpress

Votre site d’info préféré est désormais accessible en direct depuis son application mobile dédiée. Nous vous proposons six bonnes raisons de télécharger sans attendre l’application Imazpress

La pa Météo France i di, sé zot i di - Au programme : vent, soleil mais aussi un peu de pluie

Ce mardi 24 septembre 224, Matante Rosina tient bien sa capeline à cause du vent. Il peut atteindre les 60km/h du côté de sainte-Marie mais aussi de Saint-Pierre. Au fil de heures, l'ouest se retrouve sous les nuages et quelques gouttes peuvent se faire sentir. La mer commence à s'agiter.