Grand raid, infiltré.e.s, Gaza, EDF et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 18 octobre 2024 : - Diagonale des fous : la bataille fait rage pour mener la course - Grand Raid : nos Infiltré.es continuent de tracer leur route - Israël dit que la mort du chef du Hamas marque le "début de la fin" de la guerre à Gaza - EDF : plusieurs secteurs de l'île privés d'électricité après une action syndicale - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, des nuages et de la chaleur

Diagonale des fous : la bataille fait rage pour mener la course

Après un départ en fanfare ce jeudi 17 octobre à Saint-Pierre, les coureurs de la Diagonale des Fous et les relayeurs du Zembrocal poursuivent leur périple. La bataille fait rage parmi l'élite de la Diagonale pour mener la course. Pour l'heure, Mathieu Blanchard a pointé à Mare à Boue, suivi de très près par l'Américain Ben Dhiman. 2.937 "folles" et "fous" étaient sur la ligne de départ de la Ravine Blanche pour l'épreuve reine. Dans la nuit, c'était au tour des traileurs de la Mascareignes de prendre le chemin des sentiers de La Réunion. Les participants du Trail de Bourbon sont attendus ce vendredi à 21h. Tous avec un seul objectif en tête… arriver au bout. Imaz Press vous propose de suivre en direct ces jours sportivement intenses

Grand Raid : nos infiltré.es continuent de tracer leur route

Depuis ce jeudi 17 octobre 2024, "folles" et "fous" se sont élancés à l'assaut des sentiers de La Réunion pour le Grand Raid. Cinq courses au programme dont deux ont déjà commencé : la Diagonale et le Relai Zembrocal. Si au total ils sont plus de 7.085 compétiteurs à s'élancer sur le Grand Raid, Imaz Pres a parmi eux ses infiltrés. Ils sont 16 en tout. Des coureurs venant de La Réunion, de l'Hexagone et même de Martinique.

Israël dit que la mort du chef du Hamas marque le "début de la fin" de la guerre à Gaza

Israël a annoncé jeudi que le chef du Hamas Yahya Sinouar, considéré comme l'architecte du 7-Octobre, avait été tué lors d'une opération à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu assurant que cette mort marquait "le début de la fin" la guerre à Gaza.

EDF : plusieurs secteurs de l'île privés d'électricité après une action syndicale

Plusieurs secteurs de La Réunion sont privés d’électricité depuis 22 heures ce jeudi 17 octobre 2024. Des communes de l’Est et de l’Ouest sont touchées par les coupures. Cette panne a été provoquée par l'arrêt volontaire des tranches de production par des grévistes d'Albioma, d'après un communiqué de presse publié par les syndicats. D'après nos confrères, 165.000 clients ont été privés de courant au plus fort de l’incident (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, des nuages et de la chaleur

Ce vendredi 18 octobre 2024, Matante Rosina s'attend à de la pluie et des nuages. Les averses vont se concentrer du côté du volcan et dans les Hauts du nord-est. De bonnes pluies sont attendues vers Mare à boue et la Caverne du Four. Dans l'après-midi, la pluie persiste sur Salazie. Il va faire chaud sur le littoral. Dans la soirée, le ciel devrait se dégager. Matante Rosina espère que la pluie s'arrêtera pour les raideurs sur les sentiers de La Réunion.